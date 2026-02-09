Latur ZP Result: लातूर जिल्हा परिषदेतल्या संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी; काँग्रेस मोठा पक्ष, पण सत्ता महायुतीची?

Latur Zilla Parishad Results: राज्यातल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी शनिवार, दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. सोमवार, दि. ९ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी झाली. लातूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र घटकपक्षांच्या ताकदीने महायुती सत्ता स्थापन करेल, अशी परिस्थिती आहे..लातूर जिल्हा परिषदेत ५९ जागांपैकी ५४ जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यात काँग्रेसने सर्वाधिक १९ जागांवर विजय मिळवला. तर भाजप १८, शिवसेना १, शिवसेना (उबाठा) १, राष्ट्रवादी (अ.प.) ११, राष्ट्रवादी (श.प.) १, मनसे १ आणि दोन पक्षांचा विजय झाला आहे..लातूर जिल्हा परिषद : 59/54भाजप : 18काँग्रेस : 19शिवसेना : 01शिवसेना UBT: 01NCP अजित पवार : 11NCP शरद पवार : 01वंचित : 00मनसे : 01अपक्ष : 02.जळकोट तालुका जिल्हा परिषद गटांची आकडेवारी वांजरवाडा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः धर्मपाल देवशेट्टेपक्ष ः अपक्षमिळालेली मते ः ४,६१२पराभूत उमेदवाराचे नाव ः विठ्ठल चव्हाणपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ४,१९७-----------माळहिप्परगा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः नागेश्वरी केंद्रेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ८,१३४पराभूत उमेदवाराचे नाव ः रोहिणी केंद्रेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ५,१३१------------------गुत्ती गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः शांताबाई अदावळेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ७,०३८पराभूत उमेदवाराचे नाव ः वेदिका अदावळेपराभूत उमेदवाराचा पक्ष ः राष्ट्रवादीमिळालेली मते ः ४,७९०.अहमदपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटाची माहिती अंधोरी गटविजयी उमेदवाराचे नाव : प्रफुल्लचंद्र गुंडरेपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षमिळालेली मते : ७,०२३पराभूत उमेदवाराचे नाव : सचिन भिकाणेपक्ष : शिवसेनामिळालेली मते : ५,४७९-------शिरूर ताजबंद गटविजयी उमेदवाराचे नाव : उत्तम मानेपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षमिळालेली मते : १२, ५२४पराभूत उमेदवाराचे नाव : पांडुरंग कांबळेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ३,३१९---------हडोळती गटविजयी उमेदवाराचे नाव : अजिंक्य देशमुखपक्ष : भारतीय जनता पक्षमिळालेली मते : ९,७७७पराभूत उमेदवाराचे नाव : वैजनाथ निजवंतेपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)मिळालेली मते : ६,६२१---------खंडाळी गटविजयी उमेदवाराचे नाव : शीतल खोमणेपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारमिळालेली मते : ७, ४९८पराभूत उमेदवाराचे नाव : रेखा हाकेपक्ष : भारतीय जनता पक्षमिळालेली मते : ६, ७९५-----किनगाव गटविजयी उमेदवाराचे नाव : प्रतीक्षा गुट्टेपक्ष : भारतीय जनता पक्षमिळालेली मते : १०,११२पराभूत उमेदवाराचे नाव : अरुणा गुट्टेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ३,९५०----रोकडा सावरगाव गटविजयी उमेदवाराचे नाव : अश्विन नागराळेपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते : ९,२१४पराभूत उमेदवाराचे नाव : विठ्ठल घुमनवाडपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)मिळालेली मते : ७,४६९.निटूर गटविजयी उमेदवाराचे नाव : रोहित पाटीलपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ७,३५७पराभूत उमेदवाराचे नाव : सुरेंद्र धुमाळपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ५,८२२---अंबुलगा गटविजयी उमेदवाराचे नाव : चंद्रकांत व्होरेपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ७,६०७पराभूत उमेदवाराचे नाव : एकनाथ शेळकेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ७,०६६--------लाबोटा गटविजयी उमेदवाराचे नाव : मानसी मरूरेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ८,३३०पराभूत उमेदवाराचे नाव : सुवर्णा लोभेपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ७,२०५----दापका गटविजयी उमेदवाराचे नाव : शाहीद पटेलपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ७,९७९पराभूत उमेदवाराचे नाव : लालासाहेब देशमुखपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ६,७३०----हलगरा गटविजयी उमेदवाराचे नाव : तानाजी बिरादारपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ६,९७१पराभूत उमेदवाराचे नाव : रमेश मदरसेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ६,५७०----------औराद शहाजानी गटविजयी उमेदवाराचे नाव : योगिता जाधवपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ७,१२७पराभूत उमेदवाराचे नाव : आरती भंडारेपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ६,८७०---मदनसुरी गटविजयी उमेदवाराचे नाव : शरयू मानेपक्ष : शिवसेनामिळालेली मते : ५,९३१पराभूत उमेदवाराचे नाव : सिंधू मानेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ५,८१३---सरवडी गटविजयी उमेदवाराचे नाव : कविता गोरेपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ६,७३६पराभूत उमेदवाराचे नाव : कमलबाई नेलवाडेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ५,१२३---कासारसिरसी गटविजयी उमेदवाराचे नाव : उमाजी उमापुरेपक्ष : राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते : ५,०५६पराभूत उमेदवाराचे नाव : परमेश्वर धुमाळपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ४,६८८---तांबाळा गटविजयी उमेदवाराचे नाव : मीरा तुबाकलेपक्ष : अपक्षमिळालेली मते : ५,८१६पराभूत उमेदवाराचे नाव : महानंदा तुमकुटेपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ५,२६४.आलमला गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः शीतल चिलमेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६,६९३पराभूत उमेदवाराचे नाव ः उर्मिला मिठापल्लेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ४,७०६----लोदगा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः पूनम मुक्तापक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ९,६१९पराभूत उमेदवाराचे नाव ः अरुणा सोमवंशीपक्ष ः शिवसेना (यूबीटी)मिळालेली मते ः ७,१०९----खरोसा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः तानाजी जाधवपक्ष ः शिवसेना (यूबीटी)मिळालेली मते ः ७,६५३पराभूत उमेदवाराचे नाव ः अजय साळुंकेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ७,३८६---लामजना गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः शालिनी चव्हाणपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ८,१६१पराभूत उमेदवाराचे नाव ः मंदाकिनी बेडजवळगेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ७,०४९---भादा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः छाया चिंचोलकरपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ८,००९पराभूत उमेदवाराचे नाव ः पूजा होदाडेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ७,९५०---उजनी गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः संदीपान शेळकेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६६७४पराभूत उमेदवाराचे नाव ः नारायण लोखंडेमिळालेली मते ः ५,५६३---आशिव गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः सईताई गोरेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ७,६०३पराभूत उमेदवाराचे नाव ः सदिच्छा मानेमिळालेली मते ः ७,००८---मातोळा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः दीपाली भोसलेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ८,९९०पराभूत उमेदवाराचे नाव ः कविता मोरेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६०८२---किल्लारी गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः सुभाष पवारपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ७,०८४पराभूत उमेदवाराचे नाव ः युवराज बिराजदारपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६,०२७.वाढवणा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः रामचंद्र तिरुकेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ८,२६८पराभूत उमेदवाराचे नाव ः नागोराव चिमनदरेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ७,९८८------सोमनाथपूर गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः उषा भुजबळेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ८,८३२पराभूत उमेदवाराचे नाव ः जयश्री तोंडारेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ५,३२८--------नळगीर गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः रूपाली गायकवाडपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ५,८६७पराभूत उमेदवाराचे नाव ः साधना आंबेगावेपक्ष ः शिवसेनामिळालेली मते ः ५,००७---------निडेबन गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः डॉ दीपक सोमवंशीपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ९,२६८पराभूत उमेदवाराचे नाव ः रणजित पाटीलपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ४,८४६-------लोहारा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः मुकेश भालेरावपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ८,१०२पराभूत उमेदवाराचे नाव ः विजकुमार कांबळेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ५,३८९--------हेर गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः दिलीपकुमार मटकेपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ९०६७पराभूत उमेदवाराचे नाव ः अविनाश सूर्यवंशीपक्ष ः शिवसेनामिळालेली मते ः ३,३४१--------तोगरी गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः ज्ञानेश्वर बिरादारपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ९,६०१पराभूत उमेदवाराचे नाव ः शिवाजी मुळेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ७,५४६.साकोळ गटविजयी उमेदवाराचे नाव : माणिक गायकवाडपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते : ८,४९३पराभूत उमेदवाराचे नाव : विठ्ठल वाघमारेपक्ष : भाजपमिळालेली मते : ७,८८६----येरोळ गटविजयी उमेदवाराचे नाव : तुळसाबाई लोंढेपक्ष : भाजपमिळालेली मते ः ७,३१२पराभूत उमेदवाराचे नाव : शीतल सोनवणेपक्ष : काँग्रेसमिळालेली मते ः ६,३०२.चाकूर तालूका गट निहाय आकडेवारी जानवळ गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः दयानंद सुरवसेपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ६,९०७पराभूत उमेदवाराचे नाव ः नागनाथ पाटीलपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ५,९१५---चापोली गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः रंजना चाटेपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः १०,०५७पराभूत उमेदवाराचे नाव ः सुमनबाई लोनाळेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६,७८०----रोहिणा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः उषा सोनकांबळेपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ९,८६०पराभूत उमेदवाराचे नाव ः सुप्रिया शिंगारेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६,९२५----वडवळ नागनाथ गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः भानुदास पोटेपक्ष ः राष्ट्रवादी काँग्रेसमिळालेली मते ः ९२४८पराभूत उमेदवाराचे नाव ः अशोक चिंतेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ७,००५----नळेगाव गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः अमर पाटीलपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ८,१२९पराभूत उमेदवाराचे नाव ः अनिल चव्हाणपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ६२८४.रेणापूर तालुकापानगाव गटविजयी उमेदवारे नाव ः डॉ. सुनील नागरगोजेपक्ष ः मनसेमिळालेली मते ः ७,८०६पराभूत उमेदवाराचे नाव ः गणेश तुरूपपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ४,६१५----खरोळा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः शिवकन्या गोडभरलेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ९,३६८पराभूत उमेदवाराचे नाव ः रूपाली भोसलेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः कामखेडा गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः आशा भिसेपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ६,८७१पराभूत उमेदवाराचे नाव ः सरिता भिसेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ६,८६९----पोहरेगाव गटविजयी उमेदवाराचे नाव ः मनीषा कदमपक्ष ः काँग्रेसमिळालेली मते ः ९,९४८पराभूत उमेदवाराचे नाव ः मनीषा सरवदेपक्ष ः भाजपमिळालेली मते ः ८,६०६. 