Latur : काँग्रेसनं अपहरणाची दिलेली तक्रार, पोलीस बंदोबस्तात त्याच उमेदवाराची माघार; तर दुसरा गायब, फक्त भाजप उमेदवार मैदानात

राम काळगे, निलंगा, (जि. लातुर) ता. 27 : काँग्रेसच्या जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार अंजना चौधरी यांचं अपहरण झाल्याची तक्रार पक्षाने शनिवारी दिली होती. आता त्याच महिला उमेदवाराने पोलीस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याचं समोर आलंय. यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असल्याचं म्हटलं जात आहे. औसा विधानसभा मतदारसंघातील व निलंगा तालुक्यातील तांबाळा जिल्हा परिषद गटाच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार अंजना सुनिल चौधरी यांचे अपहरण करण्यात आले म्हणून काँग्रेसने पोलिस अधिक्षकाकडे तक्रार दिली होती. पण अखेर त्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज काढून घेतला आहे. यामुळे आता त्या प्रवर्गातून भाजप व पर्यायी भाजप म्हणून दोन उमेदवार शिल्लक आहेत. तर पर्यायी भाजप असलेला उमेदवार सध्या गायब असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होईल की निवडणूक होईल हे दुपारनंतर स्पष्ट होणार आहे..अनुसूचित जमाती महिला गटासाठी राखीव असलेल्या निलंगा तालुक्यातील तांबाळा गटाच्या महिला उमेदवाराचे अपहरण करण्यात आल्याची तक्रार जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे यांनी दिली होती या घटनेमुळे संपूर्ण लातूर जिल्ह्यात तसेच राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमागे राजकारण आहे की अन्य कांही याचा शोध पोलिस घेत होते..पुणे हादरलं! वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून केली हत्या, १३ वर्षांची लेक हल्ल्यात जखमी; काय घडलं?.शनिवारी (ता. २४) रोजी सायंकाळी सुमारे ५ वाजता अंजना चौधरी या बिदर रोड, उदगीर येथे त्यांच्या एका मैत्रिणीच्या घरी हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमासाठी गेल्या होत्या. कार्यक्रमानंतर मतदारसंघात प्रचारासाठी जाण्याचे नियोजन होते. त्यांना घेण्यासाठी काँग्रेसचे स्थानिक नेते रणजीत कोकणे (रा. कासार बालकुंदा, ता. निलंगा) हे तेथे गेले होते. हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर काही वेळाने कोकणे हे बाहेर जाऊन परत आले असता, अंजना चौधरी या त्या ठिकाणी आढळून आल्या नाहीत. उपस्थित नागरिकांकडून चौकशी केली असता, काही अज्ञात गुंडांनी एका वाहनातून जबरदस्तीने त्यांना घेऊन गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कोकणे, पक्षाचे कार्यकर्ते व कुटुंबीयांनी श्रीमती चौधरी यांचा सर्वत्र शोध घेतला, मात्र त्यांचा काहीही ठावठिकाणा लागला नाही..दरम्यान, चौधरी यांच्या निवासस्थानी चौकशी केली असता, त्यांचे पतीही घरी आढळून आले नसल्याने अपहरण झाल्याची शंका अधिक बळावली आहे. या घटनेबाबत काँग्रेस नेत्यांनी पोलीस प्रशासनाला माहिती देत तक्रार नोंदविली आहे.लातूर जिल्ह्यात ST प्रवर्ग महिलेसाठी एकमेव राखीव विधानसभा मतदारसंघ असून, अनुसूचित जमातीचे जातपडताळणी पूर्ण झालेले उमेदवार मिळणे प्रत्येक पक्षासाठी आव्हानात्मक असते. अशा परिस्थितीत अधिकृत उमेदवाराचे अपहरण होणे ही घटना अत्यंत गंभीर व लोकशाहीला घातक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Pune : लग्नात ५० तोळे सोनं, नंतर ३५ लाख रोकड दिली, मुलगा हवा म्हणून गर्भपात करायला लावला; इंजिनिअर विवाहितेनं संपवलं जीवन.काँग्रेस नेते अभय साळुंके व ॲड. किरण जाधव यांनी या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक लातूर, मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री यांच्याकडे निवेदन सादर करून, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांनी स्वतः लक्ष घालून अंजना चौधरी यांचा तात्काळ शोध घेऊन सुरक्षितपणे ताब्यात द्यावे, अशी जोरदार मागणी केली होती उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी काय होईल याबाबत मोठी उत्सुकता होती. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास जवळपास 20 ते 25 गाड्यांचा ताफा घेऊन अंजना चौधरी या काँग्रेसच्या तांबाळा गटातील उमेदवारांनी आपला अर्ज मागे घेतला..आता भाजपकडून महानंदा तुमकुटे तर पर्यायी भाजपचे उमेदवार मिरा तुबाकले हे दोन उमेदवार आहेत. त्यामुळे पर्यायी भाजपचा उमेदवार माघार घेतला तर निवडणूक बिनविरोध होणार का याकडे लक्ष लागले आहे. शिवाय यामधील आणखी एक उमेदवार गायब असल्याची चर्चा आहे. गावातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या ठिकाणी उपस्थित होते परंतु अंजना सुनील चौधरी यांनी कापा घेऊन आपला अर्ज माघारी घेतला त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्याचा हिरमोड झाला आहे एक प्रकारे काँग्रेसला हा धक्का मानला जात आहे. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रसाद कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अंजना सुनील चौधरी या तांबाळा गटातील काँग्रेसचे उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतली असल्याचे सांगितले..निलंगा तालुक्यातील तांबाळा गटाच्या उमेदवाराचे झालेली अपहरणाची घटना हे महाराष्ट्र आहे की बिहार हेच कळत नाही. दिवसा ढवळ्या असा प्रकार अशोभनीय आहे. किती गुंडशाही सुरू आहे अजून मतदान होणे बाकी आहे तत्पूर्वीच असे प्रकार घडत असतील तर कुठे आहोत आपण याचा विचार होणे गरजेचे आहे असा आरोप माजीमंत्री अमित देशमुख या़नी निल़गा तालुक्यातील मदनसुरी येथील जाहीर सभेत केला होता..