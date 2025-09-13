Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंना बीडमध्येच एवढा पाठिंबा का मिळतो? गेवराईत मराठा समाजातल्या मुलींबद्दल आक्षेपार्ह विधान

Maratha Reservation: मराठा समाजातील लोकांच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयाविरोधात राज्यभरातील ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी आंदोलन छेडलं आहे. त्यातच लक्ष्मण हाके यांनी स्वतःचा एक वेगळा आंदोलनाचा मार्ग निवडल्याचं दिसून येतंय. हाके हे सातत्याने बीड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात, सर्कलमध्ये आणि गावपतळीवर सभा घेताना दिसून येत आहेत.यापूर्वीच्या हाकेंची आंदोलनं बीडमध्येच झालेली आहेत. बीडच्या बाहेर त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचं दिसून येतं. पण मग बीडमध्ये हाकेंना एवढं समर्थन क मिळतं? त्यांचं आंदोलन खरंच कुणाच्या रिचार्जवर चालतं का? हे पाहाणंदेखील महत्त्वाचं आहे. कारण तसे आरोप झालेले आहेत..आंदोलन बीडमध्येच का?मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा बीड जिल्हा हा बालेकिल्ला आहे. बीडमधल्या मराठा बांधवांनी जरांगेंचं आंदोलन राज्याच्या कोनाकोपऱ्यात पोहोचवलं. या आंदोलनामुळे लोकसभा निवडणुकीत बीडसह मराठवाड्यात महायुतीला फोटा फटका बसला. बीडमध्ये भाजप उमेदवार आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्या पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाला. शरद पवार गटाचे उमेदवार बजरंग सोनवणे यांना निवडून आणण्यात मनोज जरांगे पाटलांचा मोठा वाटा आहे, हे उघड गुपित आहे. विधानसभा निवडणुकीतही जरांगेंची जादू दिसली होती.पंकजा मुंडेंच्या पराभवामुळे बीड जिल्ह्यात बहुसंख्य असलेला वंजारी समाज दुखावला गेला. धनंजय मुंडे सोबतीला असतानाही मराठा लाटेत ते पंकजांना वाचवू शकले नाहीत. त्यामुळे जरांगेंविरोधात वंजारी समाजामध्ये मोठा रोष आहे. लक्ष्मण हाके यांनी अंतरवली सराटीच्या वेशीवर वडीगोद्री येथे जेव्हा आंदोलन केलं तेव्हासुद्धा बीडचे दुखावलेले वंजारी आंदोलनात सहभागी झाले होते, त्या आंदोलनाला मुंडे बंधू-भगिनींनी बळ पुरावल्याचा आरोप झाला होता..पुढे लक्ष्मण हाकेंनी बीडमध्ये दौरे, मेळावे, सभा, गाठीभेटी वाढल्या. आपल्याला चांगलंच समर्थन मिळतंय, हे त्यांच्या ध्यानात आलं होतं. जेव्हा मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला बीडच्या गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पाठिंबा दिला तेव्हा त्यांनी पंडितांवर खालच्या भाषेत टीका केली. पंडितांनीही जशात तसं उत्तर दिलं. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलं नाही तर गेवराईत हाकेंच्या रॅलीवर चप्पलफेक झाली होती, तेव्हाही हाकेंनी अतिशय असभ्य भाषेमध्ये मराठा समाजाला शिवीगाळ केलेली होती..जीआरनंतर मेळाव्यांना सुरुवात२ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करुन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीची कार्यप्रणाली जाहीर केली, तसा जीआर काढला. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटलांना मुंबईतल्या आझाद मैदानामध्ये पाच दिवस उपोषण करावं लागलं होतं. या जीआरनंतर हाकेंनी बारामती येथील आरक्षण बचाव यात्रेला सुरुवात केली खरी पण आले आले बीडमध्येच. बीडमध्ये दोन आठवड्यांपासून त्यांच्या सभा, मेळावे, बैठका होत आहेत. त्यांच्या सभांना गर्दी होतेय. त्याचं कारण दुखावलेले वंजारी. हाकेंचं हे आंदोलन कुणाच्यातरी पाठिंब्यावर सुरुय, असा आरोप आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला आहे. तो पाठिंबा धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे यांचा तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जातेय..मराठा समाजातल्या मुलींबद्दल आक्षेपार्ह विधानशुक्रवारी रात्री गेवराई तालुक्यातल्या शिंगारवाडी येथे लक्ष्मण हाकेंची एक सभा झाली. या सभेत त्यांनी अत्यंत संतापजनक विधान केलं आहे. ते म्हणाले, मराठा आणि मराठा समाजातले ९६ कुळी वगैरे आता ओबीसीमध्ये आले असतील तर त्यांनी ओबीसींसोबत सोयरिक करावी. आमच्याकडे क्वालिफाईड ११ तरुण आहेत, त्यांनी त्यांच्या मुली आमच्या समाजातल्या मुलांना द्याव्यात, आहेत का ते तयार? असं विधान हाकेंनी केलं आहे. मुळात ओबीसीतल्या अनेक जातींमध्येही आंतरजातीय विवाह होत नाहीत. धनगर समाज वंजारी घरात मुलगी देत नाही, माळी समाज धनगरात मुलगी देत नाही.. हे वास्तव असताना हाकेंनी अवास्तव आणि जाणीवपूर्वक स्फोटक विधान करुन वाद उभा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.