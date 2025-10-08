मराठवाडा

Laxman Hake: ''ताणून मारण्याची भाषा मराठा बांधवांसाठी केलीच नव्हती'', लक्ष्मण हाकेंच्या राईट हँडचा सूर बदलला

Pawan Karwar Clarifies Viral Video Statement, Says Remarks Were Not Against Maratha Community: पवन करवर यांनी खुलासा केला असून आपण मराठा समाजाच्या विरोधात बोललो नव्हतो, असं ते म्हणाले आहेत.
संतोष कानडे
Beed Crime: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे बीड येथील पवन करवर यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता. त्याला कारण होतं त्यांनी मराठा समाजाबद्दल केलेलं आक्षेपार्ह विधान. 'एकेकाला ताणून मारेन' अशी धमकी देणारा त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात ते जखमी झाले होते.

