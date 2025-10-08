Laxman Hake: ''ताणून मारण्याची भाषा मराठा बांधवांसाठी केलीच नव्हती'', लक्ष्मण हाकेंच्या राईट हँडचा सूर बदलला

Beed Crime: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे बीड येथील पवन करवर यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता. त्याला कारण होतं त्यांनी मराठा समाजाबद्दल केलेलं आक्षेपार्ह विधान. 'एकेकाला ताणून मारेन' अशी धमकी देणारा त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात ते जखमी झाले होते..प्रकृती काहीशी बरी झाल्यानंतर पवन करवर यांनी पुन्हा एक व्हिडीओ टाकला आहे. यावेळी मात्र त्यांचा सूर बदलल्याचं दिसतंय. ते म्हणाले की, मी ताणून मारण्याची जी भाषा केली होती ती मराठा बांधवांसाठी नव्हती. मी ती भाषा रील स्टार्सना केली होती. पाटलांच्या रील स्टार्सबद्दल मी ते बोललो होतो..Russian Influencer Video : 'तुम्ही मला वेश्या समजता का?' महिला अधिकाऱ्यावर संतापली रशियन इंफ्लुएन्सर; लवकरच सोडणार देश, नेमकं काय घडलं?.''हे लोक मला वैयक्तिक बोलले असते तर सहन केलं असतं. परंतु माझ्या आईवर, बहिणीवर, घरच्यांवर ते बोलले. त्यामुळे मी त्यांना ताणून मारण्याची भाषा केली होती. परंतु पाटलांच्या रील स्टार्सनी तेवढंच एडिट करुन व्हायरल केलं आणि गैरसमज पसरवला'' असं करकर यांचं म्हणणं आहे.''ही वेळ तुमच्यावरही येईल. परंतु सध्या मी एका वेगळ्याच वाटेवर आहे. त्यामुळे मी तुमच्यावर बोलणार नाही, कारण एवढे मोठे तुम्ही नाहीत.'' असं शेवटी करवर म्हणाले..IPS Puran Kumar: देश हादरला! IPS ऑफिसरने डोक्यात गोळी झाडून संपवलं आयुष्य, सुसाइड नोटमधून धक्कादायक खुलासा; IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत दौऱ्यावर...दरम्यान, लक्ष्मण हाके यांच्या ताफ्यावर गेवराईमध्ये हल्ला झाला होता, तेव्हा पवन हे त्यांच्या गाडीवर चढून ते समोरच्या गर्दीला आव्हान देत होते. त्यांच्या हातामध्ये एक काठीदेखील होती. त्यानंतर त्यांचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. लोकांनी त्यांना सोशल मीडियात ट्रोल केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.