Deglur Heavy Rain : लेंडी अन् मन्याड नदीला पुन्हा पूर! दोन्ही नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली, देगलूरचे जनजीवन विस्कळीत

देगलूर - शुक्रवारी रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दोन दिवस लेंडी व मन्याड नदीचा ओसरलेला पूर पुन्हा आला असून दोन्ही नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तर हैदराबाद अकोला मार्गावरील व वझरगा टाकळी जवळील रस्त्यावरून पाणी जात असल्यामुळे या मार्गे नांदेड कडे जाणारा राष्ट्रीय मार्ग पुन्हा एकदा सकाळी बंद झाला होता मात्र दुपारनंतर तो पुववत सुरू करण्यात आला..हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार शुक्रवारी रात्रभर संततधार पाऊस झाला गेल्या काही दिवसापासून सतत पाऊस होत असल्यामुळे सध्या जमिनीवर पडणारा पडणाऱ्या पावसाने मातीही वाहून जात आहे. तालुक्यातील करडखेड मध्यम प्रकल्प, लघु प्रकल्प, साठवण तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून यापूर्वीच ओव्हर फ्लो झाले आहेत.त्यामुळे तलावातील पाणीही रस्त्यावर येत असल्याने सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. शुक्रवारी व शनिवारी सकाळी मुसळधार पाऊस झाल्याने लेंडी प्रकल्पातून पाणी नदीपात्रात सोडले आहे. त्यामुळे लेंडी नदीवर पुन्हा पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर बारूळ प्रकल्पाचे दरवाजे उघडल्याने मन्याड नदीला पूर आला आहे..यामुळे मनसकरगा, सुगाव लक्खा, कोटेकल्लूर, लिंबा सावरगाव या गावांना जोडणारा रस्ता बंद झाला असून यामुळे या गावचा संपर्क तुटला आहे. तालुक्या अंतर्गत अनेक पूल पाण्याखाली गेली आहेत रात्रभर पाऊस सुरूच आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. रात्रभर तर पाऊस सुरूच होता.परंतु सध्याही पावसाची उघडडीप नाही यामुळे जनावरांच्या वैरणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील अनेक जुन्या घरांची ग्रामीण भागात पडझड झाली असून ओढे, नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केल्यामुळे पाऊस किती दिवस राहणार असा प्रश्न शेतकऱ्यातून विचारला जात असून उभ्या पिकाला सततच्या पावसामुळे कोंबारे फुटू लागले आहेत..रात्री झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कांहीं रस्ते बंद झाले असून बंद झालेल्या रस्त्यामुळे काही गावाचा संपर्क तुटला आहे. देगलूरवरुन उदगीर कडे जाणारया रस्तयावरून पाणी जात असल्यामुळे तो दळणवळणासाठी बंद करण्यात आला आहे..निजामसागर, निम्न मनार (बारूळ), लेंडी प्रकल्पातील पाण्याच्या विसर्गामुळे 'बॅकवॉटर'चा धोका....शनिवारी ता. २७ रोजी सकाळी निजामसागर धरणातून १ लाख १० हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग गोदावरीत नदीत होत आहे. निम्न मानार बारुळ प्रकल्पातून शनिवारी ता. २७ रोजी सकाळी १ लाख २०३३ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग मन्याड नदीत होत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नंदुर, आलुर, तूपशेळगाव, कोटेकलूर, लिंबा, या गावांना पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे..तर लेंडी प्रकल्पातील पाण्याचाही मोठ्या प्रमाणात विसर्ग लेंडी नदीत होत असल्यामुळे तालुक्यातील लेंडी, मन्याड व मांजरा नदीचे पाणी गोदावरी नदीत संगम, ता. धर्माबाद या ठिकाणी मिसळते. या सर्व नद्यांचा संगम या ठिकाणी एकत्रित पाण्याचा प्रवाह मिसळतो.मोठ्या प्रमाणात सर्वच नदी, नाले, दुधडी भरून वाहत असल्याने बॅक वॉटरचा मोठा फटका देगलूर तालुक्याला निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनातर्फे सर्व यंत्रांनाना सतर्क ठेवण्यात आले असून उपजिल्हाधिकारी अनुप पाटील तहसीलदार भरत सूर्यवंशी हे शनिवारी ता. २७ रोजी दिवसभर कार्यालयातील आपत्ती निवारण कक्षात ठाण मांडून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहेत..