Kannad News : खामगाव शिवारात बिबट्याचा थरार; खुल्या शेडमध्ये बांधलेल्या वासराचा फडशा!

कन्नड : तालुक्यातील खामगाव शिवारातील गट क्रमांक १६६ मधील खुल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये विश्वनाथ नामदेव कवडे या शेतकऱ्यांनी बांधलेल्या तीन जनावरांपैकी बिबट्याने एका १५ महिण्याच्या वासरावर हल्ला करून त्याचा फडशा पाडल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२) सकाळी उघडकीस आली.तालुक्यातील विविध भागांत बिबट्याने पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करून फडशा पाडल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. बिबट्याची दहशत कमी होण्याचे कोणतेही चिन्ह नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, विश्वनाथ कवडे यांची खामगाव शिवारातील गट क्रमांक १६६ मध्ये स्वतःची पाच एकर जमीन आहे. या शेतालगत असलेल्या नदीकाठी जनावरे बांधण्यासाठी त्यांनी पत्र्याचे खुले शेड उभारले आहे. नेहमीप्रमाणे शुक्रवारी सायंकाळी त्यांनी सर्व जनावरांना शेडमध्ये बांधून चारा-पाणी करून घरी परतले..सकाळी नित्यनेमाने शेणकाढणीसाठी शेतात गेले असता दीड वर्षांच्या वासरावर कोणत्यातरी हिंस्त्र प्राण्याने हल्ला करून त्यास ठार मारल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ ही घटना माजी सरपंच योगेश कवडे यांना कळवली. त्यानंतर वनविभागाला घटनेची माहिती देण्यात आली..माहिती मिळताच कन्नड प्रादेशिक विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कळकी बीटचे वनपाल संजय कादी, पेडकवाडीचे वनरक्षक अजिनाथ नागरगोजे तसेच वनमजूर शेख सईद शेख मकसूद यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पंचनाम्यात हा हल्ला बिबट्याने केल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.