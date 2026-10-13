Leopard Cub : विहिरीत पडलेल्या बिबट पिल्लाची सुरक्षित सुटका; तपासणीनंतर मातेच्या सान्निध्यात नैसर्गिक अधिवासात मुक्तता

कन्नड - तालुक्यातील घुसूर तांडा शिवारात शेतातील विहिरीत पडलेल्या बिबट पिल्लाची वन विभागाने स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याने मंगळवारी (ता. १३) सुरक्षित सुटका केली. पशुवैद्यकीय तपासणीनंतर पिल्लाला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात मातेच्या सान्निध्यात सोडण्यात आले..घुसूर तांडा शिवारातील गट क्रमांक २३ मधील अनिल हरिदास चव्हाण यांच्या शेतातील विहिरीत बिबट पिल्लू पडल्याची माहिती मंगळवारी सकाळी ८.५० वाजता वन विभागाला मिळाली. माहिती मिळताच कन्नडचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे हे वनकर्मचारी व वन्यजीव बचाव पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पिंजऱ्याच्या साहाय्याने पिल्लाला विहिरीतून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर पशुवैद्यकीय तपासणी करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात मातेच्या सान्निध्यात सोडण्यात आले..छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक वनविभागाचे वनसंरक्षक प्रमोदचंद लाकरा, उपवनसंरक्षक सुवर्णा माने व सहायक वनसंरक्षक विशाल कवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे यांच्या नेतृत्वात ही बचाव मोहीम राबविण्यात आली.या मोहिमेत वनपाल अण्णा वाघ, वनरक्षक सोमीनाथ वाघ, हरिश्चंद्र वाघ, रवींद्र गायकवाड, राम जाधव, दीपाली साळवे, वनसेवक अशोक आव्हाड, गोविंद चव्हाण, संरक्षण मजूर राजाराम मधे, संदीप शहारे व वाहनचालक सुरेश राठोड यांनी सहभाग घेतला. तसेच पोलीस पाटील आशिष चव्हाण यांच्यासह राहुल चव्हाण, अजय चव्हाण, राजू चव्हाण, सोहम राठोड, अर्जुन राठोड, बळीराम चव्हाण व विजय चव्हाण यांनी सहकार्य केले..विहिरींना संरक्षक कठडे बांधा -शेतातील विहिरींना संरक्षक कठडे बांधावेत. वन्यप्राणी अडचणीत आढळल्यास नागरिकांनी स्वतः बचावकार्य न करता वन विभागाला तातडीने माहिती द्यावी. तसेच बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत सुरक्षित अंतर राखून सहकार्य करावे, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.