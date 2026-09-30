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Leopard Terror: बिबट्याची दहशत वाढली! भेंडाळ्यात गाईचा फडशा; रात्री शेतात जाण्यास शेतकरी घाबरले

Leopard Kills Cow in Bhendala Farmers Fear Night Visits: भेंडाळा शिवारात बिबट्याच्या सततच्या हल्ल्यांनी शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे सावट; रात्री शेतात जाणे टाळत वनविभागाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
Leopard Kills Cow in Bhendala Gangapur Farmers Seek Cage Patrols and Safety Measures Amid Rising Leopard Movement

Leopard Kills Cow in Bhendala Gangapur Farmers Seek Cage Patrols and Safety Measures Amid Rising Leopard Movement

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-जमील पठाण

कायगाव : भेंडाळा ( ता.गंगापूर)शिवारात बिबट्याने गाईवर हल्ला करून तिचा फडशा पाडल्याची घटना बुधवारी (ता.३०) पहाटेच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भेंडाळा शिवारातील गट क्रमांक १९८ मध्ये शेतकरी साहेबराव विश्वनाथ तेलंगे यांच्या शेतात ही घटना घडली आहे.

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