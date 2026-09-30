Leopard Terror: बिबट्याची दहशत वाढली! भेंडाळ्यात गाईचा फडशा; रात्री शेतात जाण्यास शेतकरी घाबरले

-जमील पठाणकायगाव : भेंडाळा ( ता.गंगापूर)शिवारात बिबट्याने गाईवर हल्ला करून तिचा फडशा पाडल्याची घटना बुधवारी (ता.३०) पहाटेच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भेंडाळा शिवारातील गट क्रमांक १९८ मध्ये शेतकरी साहेबराव विश्वनाथ तेलंगे यांच्या शेतात ही घटना घडली आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.मिळालेल्या माहितीनुसार,पहाटे चार वाजेच्या सुमारास हिंस्र बिबट्याने गाईवर हल्ला केला असल्याचे शेतकरी तेलंगे यांनी सांगितले आहे.दरम्यान रात्री १.२० वाजता वीजपुरवठा सुरू होत असल्याने शेतकरी रात्रीच्या वेळी विहिरीचे पाणी भरण्यासाठी शेतात जातात. मात्र, बिबट्याच्या वावरामुळे आता रात्री शेतात जाण्यास शेतकरी धजावत नसल्याचे चित्र आहे. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास साहेबराव तेलंगे यांच्या निदर्शनास ही घटना आली असून भेंडाळा शिवारात यापूर्वीही बिबट्याच्या हल्ल्याच्या सहा ते सात घटना घडल्याचा दावा शेतकरी वर्गाने केला आहे. तसेच परिसरातील काही पाळीव प्राणीही अदृश्य झाल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. या घटनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात,अशी मागणी होत आहे..बिबट्याच्या हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीचा आकडा सुमारे ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगण्यात येत आसून आतापर्यंत घडलेल्या घटनांपैकी एकाही घटनेला शासकीय मदत मिळाली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, ही घटना अहिल्यानगर-संभाजीनगर महामार्गापासून अवघ्या सुमारे ७०० मीटर अंतरावर घडली आहे..दरम्यान, परिसरात सोलार केबल चोरी तसेच विहिरीतील विद्युत पंप चोरीच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी शेतात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.घटनेची माहिती मिळताच ग्राम महसूल अधिकारी प्रभाकर धनायात, पशुवैद्यकीय अधिकारी सी.ए. खेडकर तसेच वनविभागाचे कर्मचारी किशन बमणावत यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावावा, परिसरात गस्त वाढवावी आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शंकर चव्हाण,राजू जाधव,गणेश तेलंगे, सचिन प्रधान, अनिल तेलंगे, नानासाहेब तेलंगे, दत्ता वरकड, संजय तुपे, कैलास आरगडे, शिवाजी परभने, रोहिदास तुपे,नवनाथ तेलंगे यांच्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.