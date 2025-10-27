Lightning Strike : गेवराईत वीज पडल्याने दोन शेतमजूर महिला जखमी

गेवराई (जि. बीड) - बीडमधील गेवराईतील काही भागात रविवार अन् सोमवारी वादळी वारा विजेचा कडकडाटसह परतीच्या पावसाने हजेरी लावली आहे. पाऊस सुरू असतानाच वीज पडल्याने दोन शेतमजूर महिला गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवारी दुपारी चार वाजेच्या दरम्यान, गेवराईच्या रोहीतळ शिवारात घडली असून, जखमी महिला यांच्यावर बीडच्या खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत..रुक्मीण रामकिसन शिंदे (वय-५५) व विमल मोहन गायकवाड (वय-५८) रा. दोन्ही रोहीतळ, ता. गेवराई अशी जखमी शेतमजूर महिलांची नावे आहेत. रविवारी (ता. २६) आगोदरच अतिवृष्टीत कापुस पिकाचे सार्वाधिक नुकसान झाले असून, दिवाळीच्या आगोदरच एक वेचणी केल्यानंतर दिवाळी संपताच वेचणी सुरुवात करताच दोन दिवसापासून पुन्हा परतीच्या वादळी वारा आणि विजेचा कडकडाटसह पाऊस हजेरी लावत आहे..रविवार (ता २६)कापसाची वेचणी करत असताना दुपारी चार वाजेच्या सुमारास अचानक वातावरणात बदल होत विजेचा कडकडाट सुरु होऊन पावसाने हजेरी लावली. कापुस वेचणी करत असलेल्या रुक्मीण शिंदे आणि विमल गायकवाड या पाऊस व विजेचा कडकडाट सुरु होताच घराकडे जात असता जवळपास विज पडल्याने या दोन्ही महिला गंभीर जखमी झाल्या..बीड येथील एका खासगी रुग्णालयात या शेतमजूर महिला यांच्यावर उपचार सुरु असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहीती रोहीतळचे सरपंच मुकुंद बाबर यांनी सांगीतले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.