मराठवाडा

Hingoli News: हिंगोलीत वीज कोसळून शेतकऱ्याचा बैल ठार; वादळी पावसात दुर्दैवी घटना

farmer suffers livestock loss due to lightning in Maharashtra village: वादळी पावसात शेतकऱ्याचा बैल जागीच ठार, ७० ते ८० हजारांचे आर्थिक नुकसान; ग्रामस्थांकडून तातडीच्या मदतीची मागणी
Thunderstorm Turns Fatal in Hingoli as Lightning Hits Tied Bull

Thunderstorm Turns Fatal in Hingoli as Lightning Hits Tied Bull

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-पंजाब नवघरे

हिंगोली : सिद्धेश्वर (ता.औंढा) शिवारातील गट क्रमांक 210 मध्ये वादळी पावसादरम्यान वीज पडून एका बैलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली.सदर बैल हा विलास देवीचंद राठोड यांचा असून तो शेतात बांधलेला असताना ही घटना घडली.

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