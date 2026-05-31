Marathi literary Conference: रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे साहित्य संमेलनात स्वागत; साहित्यिकांसाठी पेन्शनसह सात महत्त्वाचे ठराव

धाराशिव : अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद आयोजित ३२ व्या अखिल भारतीय नवोदित मराठी साहित्य संमेलनात परिवहन खात्याने टॅक्सी व रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे नमूद करत राज्य शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला. मराठी भाषा संवर्धन आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी सुलभ संवाद साधण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले..लोकनेते अजितदादा पवार साहित्य नगरीतील स्वर्गीय ज्येष्ठ साहित्यिक भास्कर चंदनशिव व्यासपीठावर आयोजित संमेलनात ज्येष्ठ साहित्यिक नंदकुमार राऊत अध्यक्षस्थानी होते. स्वागताध्यक्ष आमदार कैलास घाडगे-पाटील, अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद गोरे यांच्यासह साहित्य, कला आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..संमेलनात विविध विषयांवर एकूण सात ठराव मांडण्यात आले. साहित्यिकांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये पेन्शन देणे, साहित्यिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, सर्व शासकीय कार्यालयांचे अध्यादेश मराठीत काढणे, साहित्यिकांना मोफत शासकीय घरे देणे, क्रीडापटूंप्रमाणे साहित्यिकांनाही वर्ग-१ शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी देणे, परिवहन खात्याच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे अभिनंदन करणे तसेच स्वर्गीय भास्कर चंदनशिव यांच्या नावाने महाराष्ट्र साहित्य संशोधन केंद्र उभारणे आदी ठरावांचा समावेश होता. साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय विश्वस्त ज्ञानेश्वर पतंगे यांनी हे ठराव मांडले..या ठरावांना उपस्थित साहित्यिक व प्रतिनिधींनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दर्शविला. मराठी भाषा, साहित्य आणि साहित्यिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली..संमेलनातील सात प्रमुख ठरावसाहित्यिकांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये पेन्शनसाहित्यिक व कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सुविधासर्व शासकीय अध्यादेश मराठीत काढावेतसाहित्यिकांना मोफत शासकीय घरेसाहित्यिकांना वर्ग-१ शासकीय नोकरीत संधीपरिवहन खात्याच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे अभिनंदनभास्कर चंदनशिव यांच्या नावाने ग्रामीण साहित्य संशोधन केंद्र उभारणे.