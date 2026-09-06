मराठवाडा

Dial 112 False Alert : दारूच्या नशेत ‘डायल ११२’ वर खोटी माहिती; पोलिस पोहोचले अन् सापडली अवैध दारू, लोहारा पोलिसांत गुन्हा

दारूच्या नशेत आपत्कालीन ‘डायल ११२’ वर खोटी माहिती देत पोलिसांना धावपळ; तपासात अवैध देशी दारूचा साठाही उघड, आरोपीवर गुन्हा दाखल
Drunk man’s fake 112 call exposes illegal liquor.

Drunk man’s fake 112 call exposes illegal liquor.

Sakal

सुधीर कोरे
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जेवळी : दारूच्या नशेत आपत्कालीन सेवा 'डायल ११२' वर कॉल करून खोटी माहिती देणे एका व्यक्तीला पडले महागात पोलिसांना खोटी माहिती देणाऱ्या आणि स्वतःजवळ बेकायदेशीर देशी दारू बाळगणाऱ्या त्या व्यक्तीविरुद्ध लोहारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना रविवारी (ता.६) सकाळी करवंजी (ता. लोहारा जि. धाराशिव) येथे घडली आहे.

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डायल 112 खोटा रिपोर्ट
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