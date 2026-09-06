Dial 112 False Alert : दारूच्या नशेत ‘डायल ११२’ वर खोटी माहिती; पोलिस पोहोचले अन् सापडली अवैध दारू, लोहारा पोलिसांत गुन्हा

जेवळी : दारूच्या नशेत आपत्कालीन सेवा 'डायल ११२' वर कॉल करून खोटी माहिती देणे एका व्यक्तीला पडले महागात पोलिसांना खोटी माहिती देणाऱ्या आणि स्वतःजवळ बेकायदेशीर देशी दारू बाळगणाऱ्या त्या व्यक्तीविरुद्ध लोहारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना रविवारी (ता.६) सकाळी करवंजी (ता. लोहारा जि. धाराशिव) येथे घडली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोहारा तालुक्यातील जेवळी बिट अंतर्गत येणाऱ्या करवंजी येथील आरोपी काशीनाथ दिगंबर देवकर (वय ४५) यांनी रविवारी (ता.६) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास करवंजी येथील आपल्या हॉटेल आदित्यसमोरील मोकळ्या जागेत बसून गावात कोणतेही भांडण- तंटे अथवा मारहाणीचा प्रकार घडलेला नसताना केवळ दारूच्या नशेत 'डायल ११२' या आपत्कालीन नंबरवर कर्तव्यावर असलेले प्रकाश माने व बालाजी तिघाडे यांना कॉल करून गावात दोन गटात भांडणे चालू असून यावेळी मलाही मारहाण होत असल्याची माहिती दिली. .या माहितीवरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तात्काळ वाढीव पोलीस कर्मचारी सोबत घेत घटनास्थळी पोहोचले असता आरोपीने खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली असून आरोपी दारूच्या नशेत ही माहिती दिल्याचे निष्पन्न झाले. यावेळी चौकशी केली असता आरोपीच्या ताब्यात एका लाल रंगाच्या पिशवीत 'देशी दारू स्पेशल संत्रा' कंपनीच्या १८० एमएलच्या १० सिलबंद बाटल्या (एकूण किंमत १,००० रुपये) बेकायदेशीररीत्या आढळून आल्या. .यापूर्वी या आरोपीने वेळोवेळी दारूच्या नशेत अशीच खोटी माहिती पुरवल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. याप्रकरणी पोलीस अंमलदार बालाजी तिघाडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वैद्यकीय तपासणी नंतर आरोपी काशिनाथ दिगंबर देवकर (वय ४५) यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा कलम ६५(ई), ८५(१) सह भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २१२ अन्वये लोहारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा (गु.र.नं. २१४/२०२६) दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास बीट अंमलदार कांतू राठोड हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.