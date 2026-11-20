लोहारा : खासगी कार्यक्रमासाठी काही प्रवाशांना घेऊन जात असताना शहरातील महात्मा बसवेश्वर चौकात स्कूल बसला आग लागली. काही वेळेतच ती खाक झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास घडली. चालकाने प्रसंगावधान राखत बसमधील प्रवाशांना वेळीच खाली उतरविल्याने अनर्थ टळला. .दिवाळी सुटीनिमित्त उजनी (ता. औसा) येथील खासगी स्कूल बस एका खासगी कार्यक्रमासाठी सुमारे पंधरा प्रवाशांना घेऊन लोहारा मार्गे खेड येथे जात होती. शहरातील वर्दळीच्या महात्मा बसवेश्वर चौकात आल्यानंतर बसच्या इंजिनमधून धूर येऊ लागला. काही क्षणांतच आगीच्या ज्वाळा बाहेर पडू लागल्या. चालकाने बस रस्त्याच्या बाजूला थांबवून प्रवाशांना सुरक्षितरीत्या खाली उतरविले. काही वेळेतच आगीच्या ज्वाळांनी बसला वेढा दिला. लोहारा नगरपंचायतीच्या अग्निशमन दलाने पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली. तोपर्यंत बस खाक झाली होती. बसने पेट घेतल्यामुळे चौकातील वाहतूक सुमारे पाऊण तास ठप्प झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.