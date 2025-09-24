मराठवाडा

Lohgaon News : लोहगाव, गाढेगावचा पाझर तलाव पस्तीस वर्षांनंतर शंभर टक्के भरून सांडव्यावरून पाणी वाहिले

पस्तीस वर्षांनंतर प्रथमच लोहगाव, गाढेगाव पैठण शिवारातील पाझर तलाव शंभर टक्के भरून सांडव्यावरून पाणी वाहिल्याने येणाऱ्या रब्बी हंगामाला हा जलसाठा उपयुक्त ठरणार आहे.
Lohgaon-Gadhegaon Pazar Lake Overflows

Lohgaon-Gadhegaon Pazar Lake Overflows

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- ज्ञानेश्वर बोरूडे

लोहगाव - पैठण तालुक्यातील लोहगाव, महसूल मंडळातील शेत शिवारात मंगळवार (ता. २३ ) मध्यरात्री विजांच्या गडगडाटात ढगफुटी सदृश्य दोन तास जोरदार पडलेल्या पाऊसाने थैमान घातल्याने शेती पिकांत तळ्याचे स्वरूप आले असून, दुसरीकडे पस्तीस वर्षांनंतर प्रथमच लोहगाव, गाढेगाव पैठण शिवारातील पाझर तलाव शंभर टक्के भरून सांडव्यावरून पाणी वाहिल्याने येणाऱ्या रब्बी हंगामाला हा जलसाठा उपयुक्त ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
lake
Dam Overflow

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com