Lohgaon News : लोहगाव, गाढेगावचा पाझर तलाव पस्तीस वर्षांनंतर शंभर टक्के भरून सांडव्यावरून पाणी वाहिले

ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव - पैठण तालुक्यातील लोहगाव, महसूल मंडळातील शेत शिवारात मंगळवार (ता. २३ ) मध्यरात्री विजांच्या गडगडाटात ढगफुटी सदृश्य दोन तास जोरदार पडलेल्या पाऊसाने थैमान घातल्याने शेती पिकांत तळ्याचे स्वरूप आले असून, दुसरीकडे पस्तीस वर्षांनंतर प्रथमच लोहगाव, गाढेगाव पैठण शिवारातील पाझर तलाव शंभर टक्के भरून सांडव्यावरून पाणी वाहिल्याने येणाऱ्या रब्बी हंगामाला हा जलसाठा उपयुक्त ठरणार आहे..लोहगाव महसूल मंडळात गेल्या अनेक वर्षांनंतर प्रथमच अवघ्या महिनाभरात तिसऱ्यादा मंगळवारी मध्यरात्री अचानक विजांच्या गडगडाटात धो धो पाऊसाला सुरूवात झाली अवघ्या दोन तासात ढंगफुटी सदृश (९०.५०) मिलीमीटर पाऊस होऊन वीज पुरवठाही खंडीत झाल्याने अंधारात अनेक कुटुंबाना अंधारात घर गळतीचा सामना करावा लागला काही घराची भिंत पडझड झाली..यामुळे शिवारातील औढे नाले, ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना दक्षिण कालवा, येळगंगा नदी, दुथडी भरून वाहले. औढ्याच्या पुराने लोहगाव ते दिन्नापूर, मावसगव्हाण लामगव्हाण, शेकटा गाढेगाव शेकटा तोडोंळी रोडवरील पुले पाण्याखाली गेल्याने दळणवळण काही तास ठप्प झाली..शिवारातील पिकांत पाणी घुसल्याने तळ्याचे स्वरूप आल्यानं पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान गेल्या पस्तीस वर्षांनंतर प्रथमच लोहगाव पाझर तलाव शंभर टक्के भरला तर गाढेगावपैठण शिवारातील पाझर तलावातुन उन्हाळ्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या रोड कामासाठी मुरूम उत्खननामुळे खोलीकरण झाल..मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रोडकामासाठी झालेले मुरूम उत्खनन व खोलीकरणामुळे तलाव लवकर भरून सांडव्यातून वाहू लागला. हे दृश्य पाहण्यासाठी शेकडो शेतकरी व तरुणांनी गर्दी केली होती.दोन्ही तलाव शंभर टक्के भरल्यामुळे मिळालेला जलसाठा रब्बी हंगामातील पिके व फळबागांसाठी वरदान ठरणार आहे..