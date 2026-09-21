Water Scarcity : अंबड तालुक्यात पाणी टंचाईचे सावट: लघु,पाझर तलाव कोरडेठाक तर विहिरी, कूपनलिका ची पाणी पातळी चालली खालावत

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात दुष्काळाचे गडद सावट पसरले आहे. भर पावसाळ्यात पावसाचा थांगपत्ता नाही. यामुळे शेतशिवरातील ओढे, नदी, नाले पाण्यावाचून तहानलेले आहे. तर दुसरीकडे लघु व पाझर तलाव पुर्णपणे कोरडेठाक पडत चालले आहे..खरीप हंगाम पावसा अभावी हातचा गेला आहे. कपाशी, तूर, मूग, उडीद, मका, सोयाबीन, बाजरी हातचे गेल्यातच जमा आहे. यामुळे शेतकरी,पशुपालक चिंताग्रस्त आहे. चारा - पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. फळबाग, भाजीपाला व फुलशेती उत्पादक शेतकरी यांची निसर्गाची अवकृपा होत असल्याने दिवसरात्र चिंता वाढत चालली आहे.शिराढोण येथील गावालगत असलेला लघु तलाव पूर्णपणे कोरडाठाक पडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी व कूपनलिका यांची पाणी पातळी प्रचंड प्रमाणात खालावली आहे..प्रतिक्रिया -शिराढोण येथील लघु तलाव पूर्णपणे कोरडाठाक -शिराढोण येथील लघु तलाव गावालगत असल्याने ग्रामस्थ, शेतकरी, पशुपालक यांना या लघु तलावाचा नेहमीच आधार वाटत होता. ग्रामस्थांची तहान भागविण्याबरोबर पशु, पक्षि यांची तहान भागविण्यासाठी नेहमीच वरदान ठरला होता. मात्र यंदा लघु तलावात पाण्याचा थेंब शिल्लक नाही.- संपतराव जमदडे, सरपंच शिराढोण.सकाळ रिलीफ फंडातून करण्यात आला होता गाळ उपसा -शिराढोण येथील लघु तलावातील साचलेल्या गाळाचा उपसा गत पाच ते सात वर्षापूर्वी सकाळ रिलीफ फंडातून दुष्काळ मुक्तीसाठी एक पाऊल पुढे टाकत तनिष्का स्त्री प्रतिष्ठाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गाळ उपसा केल्याने खोली वाढली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे उन्हाळ्यात शेतकरी, पशुपालक आपल्या पशुधनाची तहान भागवीत असत. हा तलाव ग्रामस्थासाठी वरदान ठरला होता. मात्र यंदा पहिल्यांदाच भरपावसाळ्यात कोरडाठाक पडला आहे.- बाबासाहेब वाबळे, शेतकरी शिराढोण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.