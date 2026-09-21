मराठवाडा

Water Scarcity : अंबड तालुक्यात पाणी टंचाईचे सावट: लघु,पाझर तलाव कोरडेठाक तर विहिरी, कूपनलिका ची पाणी पातळी चालली खालावत

जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात दुष्काळाचे गडद सावट पसरले आहे.
Water Scarcity issue

Water Scarcity issue

sakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात दुष्काळाचे गडद सावट पसरले आहे. भर पावसाळ्यात पावसाचा थांगपत्ता नाही. यामुळे शेतशिवरातील ओढे, नदी, नाले पाण्यावाचून तहानलेले आहे. तर दुसरीकडे लघु व पाझर तलाव पुर्णपणे कोरडेठाक पडत चालले आहे.

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