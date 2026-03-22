मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar: सिंगल कनेक्शनलाही १० दिवस वेटिंग; एजन्सींवर पोलिस बंदोबस्त.

LPG Shortage Causes Long Waiting Period: गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे सिंगल कनेक्शनधारकांना ८–१० दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. डिलिव्हरी उशीर, ऑनलाइन बुकिंग अडचणी आणि पुरवठा कमी यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी होणारी नागरिकांची कुचंबणा अजूनही कायम आहे. ऑनलाइन बुकिंग होत नाही, डिलिव्हरीचा मेसेज आला. पण, सिलिंडर मिळाला नाही. सिंगल कनेक्शन आहे, तरीही आम्हाला दहा दिवस वेटिंग का? अशा विविध तक्रारी घेऊन नागरिक एजन्सींवर धडकत असल्याचे शनिवारी (ता. २१) ‘सकाळ’च्या पाहणीतून समोर आले. विशेष म्हणजे, सिंगल सिलिंडर असेल तरी अशा ग्राहकांना बुकिंगनंतर आठ ते दहाव्या दिवशीच गॅसपुरवठा करण्याचे धोरण एजन्सींनी अवलंबले.

Loading content, please wait...
LPG cylinders
Chhatrapati Sambhajinagar

