Lumpy Skin Disease
Lumpy Skin Diseasesakal
मराठवाडा

Lumpy Skin Disease: गायींमध्ये झपाट्याने होतोय लंपीची लागण; हिंगोली जिल्ह्यात नगरपालिकेचे दुर्लक्ष, प्रतिबंधात्मक उपायांची गरज

Hingoli News: हिंगोली शहरात गायी-म्हशींमध्ये लंपी आजार झपाट्याने पसरत आहे. पशुपालकांनी लसीकरण, कीटक नियंत्रण आणि स्वच्छता यावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
Published on

हिंगोली : गायी-म्हशींत झपाट्याने पसरणाऱ्या लंपी आजाराची लक्षणे शहरात अनेक पशूंमध्ये तीव्रपणे दिसून येत असून, मोकाट जनावरांची संख्या पाहता लंपी झपाट्याने पसरण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्यापही या आजारावरील उपचार, प्रतिबंधासाठी यंत्रणेने कुठल्याही उपाययोजना सुरू केल्या नाहीत. नगरपालिका कोमात असून, या विभागालाच बूस्टर देण्याची वेळ आली आहे.

