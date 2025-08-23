Lumpy Skin Disease: धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांना लाळ-खुरकुत रोगाचा रेड अलर्ट, लसीकरण सुरू

धाराशिव : सध्याच्या वातावरणानुसार जनावरांना पुढील काळात लाळ-खुरकुत रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी तसा रेड अलर्ट राज्याच्या रोग नियंत्रण विभागाकडून दाखविण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाकडून लसीकरण सुरू करण्यात आले असले तरी पुरेशा लस उपलब्ध नसल्याची स्थिती आहे..जिल्ह्यात आधीच लम्पी स्किन आजाराचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. त्याची धास्ती पशुपालकांनी घेतलेली आहे. त्यात आता लाळ-खुरकुत रोगाच्या प्रादुर्भावाची शक्यता वर्तविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढले आहे. दरम्यान, प्रादुर्भावाची शक्यता लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभाग अलर्ट मोडवर आला आहे. त्यानुसार १४ ऑगस्टपासून जनावरांना लाळ-खुरकुत रोगाची लस देण्यास सुरवात करण्यात आली आहे..पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. के.जी. शेळके म्हणाले, की राज्याच्या रोग नियंत्रण विभागाने धाराशिव, लातूर जिल्ह्यास लाळ-खुरकुत रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यासंबंधीचा रेड अलर्ट दिलेला आहे. त्यानुसार लसीकरण सुरू केलेले आहे. जिल्ह्यात लाळ-खुरकुतच्या एक लाख ३७ हजार ५०० लस उपलब्ध आहेत. याशिवाय तीन लाख ३३ हजार ९०० लस साठा मागविण्यात आला आहे. आठवडाभरात हा साठा उपलब्ध होईल. लाळ-खुरकुतची एकूण ४ लाख ७१ हजार ४०० लस जनावरांना टोचण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात एकूण २ लाख ५३ हजार गोवंशीय जनावरे आहेत. .आतापर्यंत ९ हजार ४१६ जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झालेले आहे. प्रत्येक दवाखान्याअंतर्गत दोन-तीन गावे घेऊन हे लसीकरण करण्यात येत आहे. महिनाभरात म्हणजे १४ सप्टेंबरपर्यंत हे लसीकरण पूर्ण करायचे आहे. त्यानंतर चुकून राहिलेल्या जनावरांना लस, तर लहान वासरे, कालवडींना दुसरा बूस्टर डोस देण्यात येईल. २७ सप्टेंबरपर्यंत १०० टक्के लसीकरण करायचे आहे, असे शेळके यांनी सांगितले..मागील काही दिवस पाऊस होत राहिल्याने लसीकरणाच्या कार्यवाहीला वेग नव्हता. मात्र, आता त्याचा वेग वाढविण्यात येणार आहे. जनावरांना लस टोचून घेण्यासाठी शेतकरी अपेक्षित प्रतिसाद देत नाहीत. वेळ देत नाहीत. इतर कामांना अधिक महत्त्व देऊन लस देण्यास दुर्लक्ष करतात. रोग आल्यावरच ते धावपळ करू लागतात. रोग येण्याची वाट न पाहता लस टोचून घेण्यासाठी पशुपालकांनी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजारलाळ्या-खुरकुत आजार हा गायवर्ग, म्हैस वर्ग, शेळ्या, मेंढ्या, वराह यांसारख्या दोन खूर असलेल्या प्राण्यांमधील एक अत्यंत संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार आहे. लाळ्या-खुरकुत विषाणूच्या सात उपप्रकारांपैकी ओ, ए, आशिया-एक हे तीन उपप्रकार भारतामध्ये आढळून येतात. याच्या विषाणूचा प्रसार हवा, श्वासोच्छ्वास, पशूंची पाण्याची भांडी, शेण, मूत्र, चारा, गव्हाणी, गोठ्यावर येणाऱ्या व्यक्ती, वाहने, पाळीव प्राणी, नवीन खरेदी केलेली जनावरे यांच्याद्वारे होतो. ज्या ठिकाणी गावातील जनावरे चराईसाठी आणि पाणी पिण्यासाठी एकत्रित सोडली जातात, त्या ठिकाणी आजाराचा प्रसार वेगाने होतो..लक्षणेविषाणू शरीरात प्रवेश केल्यानंतर एक ते पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष लक्षणे दिसतात.जनावरांना तीव्र ताप येतोजनावरांचे चारा खाणे बंद होतेतोंडातून लाळ गळू लागतेजीभ, हिरड्या, तोंडातील आतील भाग, कास, खुरामध्ये फोड येतातएक, दोन दिवसांत हे फोड फुटतात आणि त्या ठिकाणी अल्सरसारखी जखम होतेतोंडातील जखमांमुळे जनावरांना चारा खाता येत नाही, जनावरे अशक्त होतातपायांतील खुरांमधील जखमा वेदनादायी असल्याने जनावरे पाय वर धरतातया जखमांवर माशांनी अंडी घातली तर तिथे अळ्या पडतातया अवस्थेत जिवाणूंची बाधा होऊन जखमा चिघळतात. कित्येक दिवस त्या बऱ्या होत नाहीतलहान वासरांमध्ये आजाराची बाधा झाली तर हृदयाचे स्नायू निकामी झाल्याने ती काहीही लक्षणे न दाखविताच मरण पावतात.Marathwada Farmer: मराठवाड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी चार शेतकऱ्याने संपवलं जीवन, परभणी, लातूर जिल्ह्यांतील घटना.लाळ-खुरकुत रोगमुक्त जिल्हा बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार लसीकरणाची ही सातवी फेरी सुरू आहे. पशुपालक, शेतकऱ्यांना गायी, म्हशी, वासरं, कालवडी, बैल आदी जनावरांना लाळ-खुरकुतचे लसीकरण लवकरात लवकर करून घ्यावे.- डाॅ. के.जी. शेळके,पशुसंवर्धन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.