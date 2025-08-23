मराठवाडा

Lumpy Skin Disease: धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांना लाळ-खुरकुत रोगाचा रेड अलर्ट, लसीकरण सुरू

Maharashtra Farmers: धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यात लाळ-खुरकुत रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असून लसीकरण कार्य सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची लस घेण्यास अनुत्सुकता वाढलेली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव : सध्याच्या वातावरणानुसार जनावरांना पुढील काळात लाळ-खुरकुत रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी तसा रेड अलर्ट राज्याच्या रोग नियंत्रण विभागाकडून दाखविण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाकडून लसीकरण सुरू करण्यात आले असले तरी पुरेशा लस उपलब्ध नसल्याची स्थिती आहे.

