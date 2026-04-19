Latur News: उसावर काणी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला; हवामान पोषक; उत्पादन घटण्याची भीती

मदनसुरी: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले असून, यावर्षी अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटले असताना आता 'काणी' या रोगामुळे पुढील हंगामातील उसाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्ग चिंतेत सापडला आहे..यंदा पावसाचे प्रमाण जास्त राहिल्यामुळे अनेक भागांत उसाचे नुकसान झाले असून, उत्पादनात घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत पुढील वर्षासाठी उभ्या असलेल्या खोडवा उसात काणी रोगाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. सुरवातीला काही विशिष्ट जातींमध्ये दिसणारा हा रोग आता प्रचलित जातींमध्येही मोठ्या प्रमाणात आढळू लागला आहे..तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हा रोग बुरशीमुळे होतो व रोगग्रस्त उसाच्या शेंड्यातून चाबकासारखा काळसर पट्टा बाहेर पडतो. त्यातून पसरणारे बीजाणू वाऱ्याद्वारे इतर निरोगी उसात जलद गतीने संक्रमण करतात. वाढते तापमान आणि कोरडे वातावरण या रोगासाठी पोषक ठरत असल्याने पुढील हंगामात त्याचा प्रादुर्भाव आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..या रोगामुळे उसाची वाढ खुंटते, कांड्या बारीक राहतात आणि उत्पादनात मोठी घट होते. तज्ज्ञांच्या मते, काणी रोगामुळे उत्पादनात २९ ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढीलवर्षी उसाचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, यावर्षी पाण्याचे मुबलक प्रमाण असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी उसाचे क्षेत्र वाढवले आहे. मात्र, त्याच क्षेत्रात काणी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अपेक्षित उत्पादन मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने यावर मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी शेतकरीवर्गातून होत आहे.."काणी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसताच शेतकऱ्यांनी तत्काळ उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. रोगग्रस्त कोंब काढून नष्ट करणे, निरोगी बेणे वापरणे आणि शिफारस केलेल्या बुरशीनाशकांची वेळेवर फवारणी केल्यास रोगाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो."- प्रशांत सरवदे, कृषी सहायक"यंदा अतिवृष्टीमुळे उसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. आता काणी रोगामुळे पुढीलवर्षीचे उत्पादनही धोक्यात आले आहे. खर्च वाढत असून, उत्पन्न घटत असल्याने अडचणी वाढत आहेत."- बालाजी सोळुंके, शेतकरी.