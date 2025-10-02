मराठवाडा

MLA Rohit Pawar : हे कसल लोकाभिमुख प्रशासन! दिड-दिड वर्षे महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाहीत; आमदार रोहित पवार यांचा सवाल

महादेव कोळी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी निलंगा तालुक्यातील दादगी येथील शिवाजी मेळ्ळे यानी मुलांचे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही म्हणून करंटला धरून जीवन संपविले होते.
mla rohit pawar

mla rohit pawar

sakal

राम काळगे
Updated on

निलंगा - मराठवाड्यामध्ये महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता सुलभतेने मिळत नाहीत... पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाहीत? प्रमाणपत्र व वैधता काढण्यासाठी लागणारे पैसे मी देऊ का? किती पैसे लागतात, माझ्याकडून घेऊन जा, असा थेट सवाल आमदार रोहीत पवार यांनी भ्रमणध्वनीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
Nilanga
administration
MLA
Certificate
delay work
Mahadev Koli Community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com