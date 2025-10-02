MLA Rohit Pawar : हे कसल लोकाभिमुख प्रशासन! दिड-दिड वर्षे महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाहीत; आमदार रोहित पवार यांचा सवाल

निलंगा - मराठवाड्यामध्ये महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता सुलभतेने मिळत नाहीत... पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाहीत? प्रमाणपत्र व वैधता काढण्यासाठी लागणारे पैसे मी देऊ का? किती पैसे लागतात, माझ्याकडून घेऊन जा, असा थेट सवाल आमदार रोहीत पवार यांनी भ्रमणध्वनीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला..शिवाय जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी हेळसांड केली जाते, असा जाबही त्यांनी यावेळी विचारत एक प्रकारे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे वाभाडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यानी काढले.महादेव कोळी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी निलंगा तालुक्यातील दादगी येथील महादेव कोळी समाजाचे शिवाजी मेळ्ळे यानी मुलांचे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही म्हणून करंटला धरून आत्महत्या केली होती. त्यांच्या सांत्वनप्रसंगी आमदार रोहित पवार, जिल्हाध्यक्ष संजय शेटे आले होते. यावेळी रोहित पवार यानी थेट जिल्हाधिका-याना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून वडीलाकडे जातीचे व वैधता आहे..रक्त नात्यात किंवा कुटुंबात जातीचे प्रमाणपत्र आहे. तरी तुम्ही दिड-दिड वर्षे महादेव कोळी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी झुलवत का ठेवता, हे कसले लोकाभिमुख तुमचे प्रशासन आहे. असा सवाल उपस्थित केला. जिल्ह्यामध्ये प्रलंबित प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशा सुचना त्यानी दिल्या..त्याच बरोबर मराठवाड्यामध्ये महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता हा प्रश्न प्रशासनाने जटील करून ठेवला आहे. यापूर्वी अनेक अधिकाऱ्यांनी जातीचे प्रमाणपत्र दिलेले आहेत. एखादा अधिकारी नियम सोडून कसाकाय वागू शकतो. जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी जर आत्महत्या करण्याची वेळ येत असेल तर हे कसले सरकार व कसले प्रशासन असा सवाल त्यानी उपस्थित करून अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कार्यवाही होणे गरजेचे आहे असेही ते यावेळी म्हणाले..यावेळी शिवाजी मेळ्ळे यांची मुलगी व त्याच्या अपघातात मृत्यू पावलेल्या दोन्ही मुलीना धीर देत, तुम्ही चांगला अभ्यास करा, जर चांगला अभ्यास केला व गुणवत्तेमध्ये आलात तर तुम्हाला दत्तक घेऊ, यापूर्वी गुणवत्तेत आलेल्या नउशे मुली दत्तक घेतले आहेत. त्याचे मोफत शिक्षण सुरू आहे. असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.