Gangapur Drought: दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये; कृषी आयुक्तांनी थेट शेतात जाऊन आखले नियोजन!

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर: महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांनी ता.२ सोमवार रोजी तालुक्याचा विशेष दुष्काळ पाहणी व शेती नियोजन दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी तालुक्यातील विविध गावांना भेटी देऊन शेतकरी व महिला बचत गटातील महिलांशी संवाद साधत बचत गटाकडुन केल्या जाणाऱ्या शेतीची पाहणी केली. तसेच पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि चारा लागवडीबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दुष्काळ परिस्थितीत जनावरांना चाऱ्याची टंचाई भासु नये यासाठी आयुक्तांनी जामगाव येथील शेती महामंडळाच्या गट नंबर ४६ मधील चारा लागवडीसाठी नियोजित जमिनीची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जनावरांच्या चारेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कशाप्रकारे चारा पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करता येईल याचा आढावा घेतला..या दौऱ्यात अंतापूर येथील प्रगतशील शेतकरी लक्ष्मण काळे आणि सुदाम आरगडे यांच्या डाळिंब लागवड बागेला आयुक्तांनी भेट देऊन पिकाची पाहणी केली. तसेच ऊस पाचट टाकून अस्तरीकरण केलेल्या प्लॉटची व शेततळ्याची पाहणी केली. शेततळ्यातील पाण्याचा वापर अतिशय काटकसरीने व योग्य पद्धतीने करून पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.पाणी फाउंडेशन आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या कृषी कन्या गट प्रक्षेत्रालाही आयुक्तांनी भेट दिली. या गटामधील महिला सदस्यांशी त्यांनी संवाद साधला. तसेच गणेश चव्हाण यांनी खरीप हंगामात राबवलेल्या विविध उपक्रम व घटकांची माहिती दिली. यावेळी राज्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आनंद गंजेवार, तालुका कृषी अधिकारी बापूराव जायभाये, तहसीलदार नवनाथ वगवाड, रमेश मुंडलोट मंडळ कृषी अधिकारी दादा राठोड, निवृत्ती जोरी, उपकृषी अधिकारी वैभव घोडके,महसूल मंडळ अधिकारी मीना सुकते, ग्राम महसूल अधिकारी अमिता लंगडे,सहायक कृषी अधिकारी मनीषा तागड, वैशाली घुमरे,केशव कचकलवाड, तसेच पाणी फाउंडेशनचे मेंटोर व कृषी सहायक दीपक शेळके आणि उमेश केंद्रे, आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.