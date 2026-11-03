मराठवाडा

Gangapur Drought: दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये; कृषी आयुक्तांनी थेट शेतात जाऊन आखले नियोजन!

Agriculture Commissioner Reviews Drought Plan in Gangapur: दुष्काळी गंगापूरमध्ये चारा टंचाई रोखण्याचे नियोजन; कृषी आयुक्त सूरज मांढरे शेतकऱ्यांच्या बांधावर
Drought Management in Maharashtra Agriculture Commissioner Guides Farmers on Fodder Crops and Water Conservation in Gangapur

Drought Management in Maharashtra Agriculture Commissioner Guides Farmers on Fodder Crops and Water Conservation in Gangapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रामेश्वर अमृते

गंगापूर: महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांनी ता.२ सोमवार रोजी तालुक्याचा विशेष दुष्काळ पाहणी व शेती नियोजन दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी तालुक्यातील विविध गावांना भेटी देऊन शेतकरी व महिला बचत गटातील महिलांशी संवाद साधत बचत गटाकडुन केल्या जाणाऱ्या शेतीची पाहणी केली. तसेच पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि चारा लागवडीबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

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