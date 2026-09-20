शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळवून देणार : कृषिमंत्री भरणे; पीक कापणी प्रयोग पारदर्शकपणे करण्याचे निर्देश

नांदेड, ता. १९ ः मराठवाड्यासह राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी आणि दीर्घ खंड पडल्याने पिकांवर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. पीकविम्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग तातडीने, अचूक व पारदर्शकपणे पूर्ण करावेत, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शनिवारी दिले. .जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांतील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ऊर्जा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार, आमदार, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..काळाचौकी महागणपतीच्या मंडपात शॉक लागून ८ वर्षीय चिमुकलीसह दोघांचा मृत्यू, तिघांवर ICUमध्ये उपचार सुरू.मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांत कमी पाऊस व पावसातील खंडामुळे पीक नुकसान, चारा टंचाई तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाईसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने सतर्क राहून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. शेतकऱ्यांशी संवेदनशीलतेने संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात, असे भरणे यांनी सांगितले. बैठकीस पालकमंत्री अतुल सावे, शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, खासदार रामराव वडकुते, प्रा. रवींद्र चव्हाण, संजय चव्हाण, नागेश पाटील आष्टीकर, अशोक चव्हाण, डॉ. अजित गोपछडे, ओमराजे निंबाळकर, बजरंग सोनवणे, डॉ. कल्याण काळे तसेच विविध आमदार उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्यासह संबंधित जिल्ह्यांचे अधिकारीही प्रामुख्याने उपस्थित होते. पाणी, चारा आणि विजेचे नियोजन पिण्याचे पाणी, चारा आणि अखंडित वीजपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना भरणे यांनी दिल्या. राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ४० हजार ३८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येणार असून, कर्जमाफी प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. तिसरी यादी जाहीर झाली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या त्रुटींची पूर्तता होताच टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफी देण्यात येईल. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. लोडशेडिंग होणार नाही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी राज्यात सध्या विजेचा तुटवडा नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यात लोडशेडिंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनदुष्काळी गावांची यादी जाहीर झाल्याच्या नावाखाली समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या खोट्या माहितीकडे शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष करावे. अधिकृत माहितीशिवाय कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन भरणे यांनी केले. पीकविम्याच्या संदर्भातील उपग्रहाधारित संरक्षणाची बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास तातडीने आणून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या पीक नुकसान, चारा-पाणीटंचाई, जल जीवन मिशन, जलसंधारण आणि वीजपुरवठ्यासंदर्भातील सूचनांवर प्रशासनाने प्रभावी कार्यवाही करावी. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश भरणे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.