Nanded Cashew Almond Video : नांदेडच्या बैठकीतील काजू-बदामाचा व्हिडीओ व्हायरल; हिंगोलीत शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांसमोर बशी ठेवत केला निषेध

मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने पिके करपण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी नांदेडच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात शनिवारी विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. मात्र, या बैठकीतील नेते आणि वरिष्ठ अधिकारी काजू-बदाम खात असल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे..या प्रकारानंतर दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्यात गेलेल्या कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना शेतकऱ्यांनी याच मुद्द्यावरून जाब विचारला. शेतकऱ्यांनी बशीतून काजू-बदाम कृषिमंत्र्यांसमोर ठेवले आणि त्यानंतर आपली निवेदने दिली. यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी भरणे यांना घेराव घालत, बैठकीत बसून काजू-बदाम खाऊ नका, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उत्तर द्या, अशी मागणी केली..शेतकरी दुष्काळाने होरपळतोय, नेते खातायत सुकामेवा, आढावा बैठकीत काजू बदामचा नाश्ता.शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी परिस्थितीवर स्पष्टीकरण दिले. “पाहणी करण्यासाठी आपल्या विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक आमदार आणि खासदारांनी आपली मते मांडली. शेतकरी कसा अडचणीत आहे आणि पिकांची अवस्था काय आहे, याबाबत सर्वांनी माहिती दिली. त्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे,” असे भरणे म्हणाले..पुढे बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची गंभीरता मान्य केली. “या विभागातील सर्व शेतकऱ्यांचे पीक गेले आहे, पीक जळाले आहे, पीक हातातून गेले आहे. या पिकावर माझ्या शेतकरी बांधवांनी अनेक स्वप्ने रंगवली होती. ती स्वप्ने आता भंग झालेली आहेत,” असे त्यांनी सांगितले..या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना शक्य तितकी मदत करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतल्याचेही भरणे यांनी सांगितले. दरम्यान, नांदेडमधील काजू-बदाम प्रकरणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीतील या प्रकाराची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.