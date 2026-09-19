दुष्काळात कुणी खाईना का? ५०-६० रुपयांचे ड्रायफ्रूट्स, राईचा पर्वत करायची काय गरज? काजू-बदाम खाणाऱ्या खासदाराची प्रतिक्रिया

नांदेडमध्ये कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत नेते आणि अधिकाऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेल्या ड्राय फ्रूट्सवरून आता विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. शेतकरी दुष्काळात होरपळत असताना नेते मात्र ड्राय फ्रूटवर ताव मारत असल्याचं विरोधकांनी म्हटलंय. खासदार बंडू जाधव यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यावर खासदार बंडू जाधव यांनी प्रतिक्रिया देतानाही वादग्रस्त विधान केलंय. दुष्काळ आहे म्हणून कोणी खात नाहीय का? असा प्रश्न खासदार जाधव यांनी विचारलाय. पुढाऱ्यांनी ते आणा म्हटलं नव्हतं असंही खासदार म्हणाले..दुष्काळी आढावा बैठकीत मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर यांच्यासह खासदार आणि आमदार उपस्थित होते. या बैठकीत नेत्यांसमोर ड्रायफ्रूट्स आणि बिस्लरीच्या बाटल्याही होत्या. बैठकीतील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी आलेले नेते काजू बदामवर ताव मारत असल्यानं विरोधकांनी केली. या टीकेनंतर खासदार बंडू जाधव म्हणाले की, मी काय माणूसच आहे ना शेवटी, काहीही विचारता का? होऊद्या टीका, चिंता करू नका. सगळ्याच खासदार आमदारासमोर ठेवलं होतं. तुमच्यासमोर ठेवलं तर खाणार नाही का?.शेतकरी दुष्काळाने होरपळतोय, नेते खातायत सुकामेवा, आढावा बैठकीत काजू बदामचा नाश्ता.दुष्काळ आहे म्हणून कोणी खाईना का? कुणी कुणावर आरोप करू नये. तो प्रशासनाचा विषय आहे. तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारा. ड्राय फ्रूटसची किंमत किती ५० रुपये १०० रुपये... एवढ्यासाठी राईचा पर्वत करायची गरज आहे का? असंही खासदार बंडू जाधव यांनी म्हटलं..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडमध्ये बैठकीतील या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केलीय. सामान्यपणे बैठकीत प्रशासनाकडून ड्रायफ्रूट्स ठेवले जातात. मात्र संवेदनशील बैठकीत अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. दुष्काळ असताना असं केलं म्हणणं योग्य नाही. प्रशासनानेही अशा गोष्टी टाळायला हव्यात असं मुख्यमंत्री म्हणाले..दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात आणि मदतीबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरोधकांनाही माहिती आहे की दुष्काळाच्या संदर्भात जे जीआर होते ते त्यांच्याही काळात तेच होते. नियमांचे पालन केले तरच एनडीआरएफचे पैसे मिळतात. आपण राज्य सरकारच्यावतीने आधी मदत करतो. त्यानंतर एनडीआरएफकडे दावा करतो. आपले आदेश कोणतेही नवे नाहीत. विरोधकांना प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करण्याची वाईट सवय लागलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.