Parli Salary Deadline: कामाच्या डोंगरात अडकलेले शिक्षक, ई-केवायसीच्या सक्तीने संतप्त; वेतन रोखण्याच्या इशाऱ्याने परळीत खळबळ

परळी वैजनाथ : वेतन मिळणार्या बँक खात्याची ई-केवायसी केल्याशिवाय एप्रिल महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही, असा सज्जड दम प्रशासनाने दिल्याने शिक्षक, कर्मचार्यांची ई-केवायसी करण्यासाठी बँकेत अक्षरशः तुंबड पडली आहे..जनगणनेचे काम, त्याचे प्रशिक्षण, पॅटच्या परीक्षा, पेपर तपासणी, त्याचा निकाल, निकाल ऑनलाईन करणे, चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी, मतदार याद्या पडताळणी, येवू घातलेले दुसरे ते चौथीच्या नव्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण आणि इतर दैनंदिन कामे. या सर्व कामाच्या ओझ्यामुळे शिक्षक सध्या मोठ्या तणावात आहेत. ही कामे करण्यासाठी त्यांना दिवसरात्र एक करावा लागत आहे. या सर्व कामांमुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टयांवर शिक्षकांना पाणी सोडावे लागले आहे. यामुळे सुट्टयांचा आनंद यंदा त्यांना उपभोगता येणार नाही, या कारणाने हिरमोड झालेल्या शिक्षकांना ई-केवायसी करण्याचा सज्जड दम मुख्याध्यापकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकाचा हवाला देत दिला आहे. .ई-केवायसी केल्याशिवाय एप्रिल महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगितल्याने शिक्षक मोठे चिंताग्रस्त झाले आहेत. ई-केवायसी करण्यासाठी वेतन मिळणार्या बँकेत त्यांनी सध्या मोठी गर्दी केली आहे. बँक उघडण्याअगोदरच शिक्षक, कर्मचार्यांची गर्दी बँकेच्या दारात होत आहे. तासन्तास या कामासाठी त्यांना बँकेत अशा उन्हाळ्यात, उन्हामुळे होणार्या उकाड्यात हैराण होत बँकेत रांगेत थांबावे लागत आहे. तीन-तीन, चार-चार तास यासाठी लागत असल्याने शिक्षक, कर्मचार्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. शेकडो शिक्षक ई-केवायसी करण्यासाठी बँकेत येत असल्याने बँक कर्मचार्यांचीही मोठी गैरसोय होत आहे. शिक्षक, कर्मचार्यांची ई-केवायसी करता करता बँक कर्मचार्यांची दमछाक उडाली आहे..परळीच्या गांधी मार्केट भागातील एसबीआय बँकेच्या शाखेतून तालुक्यातील असंख्य शिक्षक, कर्मचार्यांचे वेतन होते. त्यामुळे या शाखेत सध्या मोठी गर्दी आहे. अपुरे कर्मचारी, अपुरी यंत्रणा यामुळे कर्मचार्यांवर मोठा ताण पडला आहे. निकालाचे काम करावे की ई-केवायसी करावी या विवंचनेत शिक्षक, कर्मचारी सध्या आहेत. मतदानापुरते शिक्षकांपुढे गुडघे टेकणारे पुढारी शिक्षकांची होत असलेल्या या गैरसोयीकडे दूर्लक्ष का करत आहेत, याबाबत आवाज उठवत नाहीत, असा सवाल शिक्षक करत आहेत..शिक्षकांपुढे सध्या कामाचा डोंगर आहे, त्यातच ई-केवायसीचे काम प्रशासनाने काढल्याने शिक्षक मोठे संतप्त झाले आहेत, ई-केवायसीचे काम पुन्हा केले तरी चालू शकले असते, त्याची आताच घाई करण्याची गरज नव्हती, शिक्षकांवर या कामाचा ताण वाढल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. याबाबत प्रशासनाच्या विरूद्ध आता आवाज उठवावा लागेल.बंडू आघाव, शिक्षक नेते, परळी वै.