मराठवाडा

Maratha Reservation: चार दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारची मोठी हालचाल; मनोज जरांगेंशी चर्चेसाठी शिष्टमंडळ आज अंतरवालीत

Government Delegation To Meet Manoj Jarange Over Maratha Quota: चार दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत; मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र व जात वैधतेवर तोडगा निघणार का, राज्याचे लक्ष
Maharashtra Government Moves To Hold Talks With Manoj Jarange As Maratha Reservation Hunger Strike Enters Fourth Day

Maharashtra Government Moves To Hold Talks With Manoj Jarange As Maratha Reservation Hunger Strike Enters Fourth Day

esasakl

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-उमेश वाघमारे

अंतरवाली सराटी (जि. जालना): मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणस्थळी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. १) दुपारी दोन वाजता दाखल होणार आहे. जरांगे यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी हे शिष्टमंडळ पाठविण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Government
Strike
Maratha Reservation
Protest
Manoj Jarange Patil
Hunger
Antarwali Sarati news
Marathi News Esakal
www.esakal.com