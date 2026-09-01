Maratha Reservation: चार दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारची मोठी हालचाल; मनोज जरांगेंशी चर्चेसाठी शिष्टमंडळ आज अंतरवालीत

-उमेश वाघमारेअंतरवाली सराटी (जि. जालना): मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणस्थळी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. १) दुपारी दोन वाजता दाखल होणार आहे. जरांगे यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी हे शिष्टमंडळ पाठविण्यात येत आहे..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.मनोज जरांगे मागील चार दिवसांपासून मराठा आरक्षणासह तत्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता देणे, जात वैधता समिती बरखास्त करणे यासह विविध मागण्यांसाठी उपोषण करीत आहेत. उपोषणाच्या चार दिवसांत राज्य शासनाकडून त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली नव्हती..दरम्यान, सोमवारी (ता. ३१) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी उपोषणस्थळी जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यानंतर आता सरकारकडून चर्चेसाठी शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.या शिष्टमंडळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश आहे. दुपारी दोनच्या सुमारास हे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल होऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा करणार आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत होणाऱ्या चर्चेत जरांगे यांच्या मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, याकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.