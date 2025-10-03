मराठवाडा

Sand Mining Ban: राज्यात अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आदेश; मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका निकाली

Environmental Protection: राज्यातील अवैध वाळू उपशा बंद करण्याचे आदेश महसूल विभागाला राज्य शासनाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढली.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महसूल विभागास दिले. तसेच याबाबतचे ध्येय धोरण ठरवल्याचा उद्देश सफल झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका मंगळवारी (ता.३०) निकाली काढली.

