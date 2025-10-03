Sand Mining Ban: राज्यात अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आदेश; मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका निकाली

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महसूल विभागास दिले. तसेच याबाबतचे ध्येय धोरण ठरवल्याचा उद्देश सफल झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका मंगळवारी (ता.३०) निकाली काढली..नांदेड येथील दत्ता दिघे यांनी ॲड. पंडित आणेराव यांच्यामार्फत अवैध वाळू उपशाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती..याचिकेत नमूद केले की, राज्यात अवैध वाळू उपशाचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. तो रोखण्यासाठी राज्यातील अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आणि यासाठीचे ध्येय धोरण ठरवण्याचे आदेश राज्य शासनास द्यावेत, यासह इतर विनंत्या जनहित याचिकेद्वारे केल्या होत्या..सुनावणीदरम्यान मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शासनाने नुकतेच अवैध वाळू उपसा बंद करण्याचे आदेश महसूल विभागास दिले आहेत..Beed Cyber Fraud : विधवेची सरकारी मदत सायबर भामट्याने लांबवली; सिम कार्डाच्या सहाय्याने खाते केले लिंक.तसेच शासनाने यासाठीचे ध्येय धोरण ठरवले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले व ‘त्या’ ध्येय धोरणाच्या प्रती खंडपीठात सादर केल्या. त्यानंतर खंडपीठाने याचिका निकाली काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.