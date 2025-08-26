मराठवाडा

Umarga Crime : महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची तिजोरी फोडली; नाईचाकूर शाखेतून चोरट्यांनी केले १९ लाख लंपास

नाईचाकूर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखेचे मुख्य दरवाज्याचे कुलुप तोडून, आतील तिजोरी गॅस कटरने तोडली.
maharashtra gramin bank theft
maharashtra gramin bank theftsakal
अविनाश काळे
Updated on

उमरगा, (जि. धाराशिव) - तालुक्यातील नाईचाकूर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखेचे मुख्य दरवाज्याचे कुलुप तोडून, आतील तिजोरी गॅस कटरने तोडून अनोळखी चोरट्यांनी १९ लाख ३१ हजार ३४९ रुपये लंपास केले. मंगळवारी (ता.२६) सकाळी चोरीची घटना दिसुन आली.

Loading content, please wait...
Bank
crime
robbery
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com