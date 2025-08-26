Umarga Crime : महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची तिजोरी फोडली; नाईचाकूर शाखेतून चोरट्यांनी केले १९ लाख लंपास

उमरगा, (जि. धाराशिव) - तालुक्यातील नाईचाकूर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखेचे मुख्य दरवाज्याचे कुलुप तोडून, आतील तिजोरी गॅस कटरने तोडून अनोळखी चोरट्यांनी १९ लाख ३१ हजार ३४९ रुपये लंपास केले. मंगळवारी (ता.२६) सकाळी चोरीची घटना दिसुन आली..या बाबतची माहिती अशी की, नाईचाकूर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला सरंक्षक भिंत आहे, तेथे गेट आहे, पण त्याचे कुलुप न तोडता मंगळवारी रात्री एक नंतर चोरट्यांनी सरंक्षक भिंतीवरून उडी घेऊन चोरटे बँकेच्या मुख्य दरवाज्याजवळ गेले. चॅनेल गेट तोडून चोरटे आत गेले. सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, पण चोरट्यांनी तोंडाला मास्क लावले होते..बँकेतील समोरच्या सीसीटीव्हीवर चोरट्यांनी स्प्रे मारले. गॅस कटरच्या साह्याने तिजोरी फोडून, त्यातील १९ लाख ३१ हजार ३४९ रुपये चोरट्यांनी लंपास केले. मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता बँकेचे सेवक विष्णू वाघमोडे बँक उघडण्यासाठी आल्यानंतर चोरीचा प्रकार दिसून आला, त्यांनी लागलीच बँक व्यवस्थापक आशिष बनसोडे यांना संपर्क केला..पोलीस पाटील बाळू स्वामी यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव शेलार, पोलिस निरीक्षक प्रल्हाद सुर्यवंशी, पोलीस उपनिरीक्षक रामहरी चाटे, पोलीस कर्मचारी योगेश सुर्यवंशी, व्ही.जी. साळुंखे आदी कर्मचारी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. धाराशिव येथील स्थानिक गुन्हे शाखा, श्वान पथक घटनास्थळी आले..चोरटे दोन तास बँकेत !सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात एक व्यक्ती एक वाजून पाच मिनिटांनी बँकेत प्रवेश केला, त्यानंतर तो तीन वाजता बँकेच्या बाहेर चोरी करून बाहेर पडला. गॅस कटरने तिजोरी लवकर तोडली गेली नसल्याने चोरीसाठी दोन तास लागले. गॅस सिलेंडर तेथेच टाकुन चोरटे रक्कम घेऊन पसार झाले. दरम्यान बँकेला सुरक्षा गार्ड नसल्यामुळे चोरीचे प्रकार घडताहेत. ग्रामपंचायतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित केले होते परंतु नादुरुस्त असल्यामुळे बंद स्थितीत आहेत..'बँकेला सुरक्षा रक्षक नाही. चोरट्यांनी चलाखीने चोरी करण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी, लवकरच याचा छडा लावला जाईल. चार पथकामार्फत तपास सुरू असुन ठिकठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले जात आहेत. लवकरच चोरट्यांचा शोध लागेल.- प्रल्हाद सुर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.