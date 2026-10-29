Maharashtra MLC Election Results: 'महाविकास'चे डॉ. पाटील विजयी; महायुतीच्या सतीश चव्हाण यांचा 'चौकार' हुकला

छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत तब्बल १८ वर्षांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी दणदणीत विजय मिळविला. सलग तिसऱ्यांदा विजयी होत चौथ्यांदा रिंगणात उतरलेल्या सतीश चव्हाण यांचा डॉ. पाटील यांनी दारुण पराभव केला. मतमोजणी तब्बल ४० तासांहून अधिक वेळ चालली. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत निकालाची अधिकृत घोषणा झालेली नव्हती..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.डॉ. पाटील हे पहिल्या फेरीपासूनच आघाडीवर होते. तिसऱ्या फेरीनंतरही ८८ हजार ५५८ मतांचा कोटा एकही उमेदवार पूर्ण न करू शकल्याने कमी मते पडलेल्या उमेदवारांना वगळण्याची (इलिमिनेशन) प्रक्रिया राबविण्यात आली. तब्बल ३९ उमेदवारांना वगळण्याची प्रक्रिया झाल्यानंतरही डॉ. पाटील यांना मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. परंतु, त्यांना सर्वाधिक मते मिळाल्याने विजयी घोषित करण्यात आले..चिकलठाणा एमआयडीसी भागातील रेसोनेट लॉजिस्टिक्स एलएलपी येथे मंगळवारी (ता. २७) सकाळी साडेसातपासून मतमोजणी सुरू झाली. ती बुधवारी (ता. २८) रात्री उशिरापर्यंत चालली. टपाली मतांच्या मोजणीनंतर पहिली फेरी काल रात्री अकराच्या सुमारास संपली, तर दुसरी फेरी आज पहाटे तीनच्या सुमारास पूर्ण झाली होती. सुरवातीपासून डॉ. पाटील आघाडीवर होते. त्यानंतर महायुतीचे सतीश चव्हाण, अपक्ष उमेदवार रविराज साबळे, शिवसेना उद्भव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दिलीप घुगे यांच्यासह अन्य उमेदवारांचा क्रमांक होता..तिसऱ्या फेरीची आकडेवारी आज सकाळी दहाला घोषित झाली. त्यात एकूण १,९३,६५५ मते मोजण्यात आली. त्यापैकी १,७७,११५ मते वैध तर १६,५४० मते अवैध ठरली. त्यानुसार विजयासाठी ८८,५५८ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता. तिसऱ्या फेरीनंतर डॉ. पाटील यांना ७३,९३१, सतीश चव्हाण यांना ६०,७३८, रविराज साबळे यांना १९,८३५, दिलीप घुगे यांना ८,४३९ मते मिळाली होती. डॉ. पाटील हे १३,१६९ मतांनी आघाडीवर होते. तिसऱ्या फेरीनंतरही निश्चित केलेला ८८,५५८ मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यामुळे सकाळी अकराला वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झालो. यात सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी झाली..धाराशिवचे वर्चस्व कायमया निवडणुकीत तब्बल ४१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. सर्वाधिक मते घेणारे प्रमुख तिन्ही उमेदवार धाराशिव जिल्ह्यातील आहेत. मतदारसंघाचे तीनवेळा नेतृत्व करणारे सतीश चव्हाण हे छत्रपती संभाजीनगर शहरात राहत असले, तरी ते मूळ भातागळी (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथील आहेत. डॉ. प्रतापसिंह पाटील हे इटकूर (ता. कळंब) येथील रहिवासी आहेत. अपक्ष उमेदवार आणि सोशल मीडिया गाजविणारे रविराज साबळे पाटील हे तिंत्रज (ता. भूम) येथील आहेत..चव्हाणांना आघाडी, पण मतांतएकूण ५१५ टपाली मतदान झाले होते. त्यापैकी ४८९ मते वैध, तर ४६ बाद झाली. वैध मतांपैकी सतीश चव्हाण बांना १८७, डॉ. पाटील यांना १५९, दिलीप घुगे यांना ४,० तर रविराज साबळे यांना ३२ मते मिळाली. यात चव्हाण २८ मतांनी पुढे होते..डॉ. पाटील ठाण मांडूनडॉ. पाटील हे मतमोजणी सुरू होण्यापासून केंद्रात ठाण मांडून होते. इतरही उमेदवार बसून होते. परंतु, निवडणुकीचा कल लक्षाच येताच अनेकांनी मतमोजणी केंद्रातून काढता पाय घेतला. मात्र, डॉ. पाटील बसूनच होते. आज सर्वच उमेदवार निघून गेले. परंतु, डॉ. पाटील आणि त्यांचे काही प्रतिनिधी केंद्रातच होते. कोणत्याही क्षणी काहीही होऊ शकते. यामुळे आपण केंद्र सोडणार नाही, असा निर्धार त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केला..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.सतीश चव्हाण यांनी मतदारांना गृहीत धरले होते. मतदारांनी त्यांचा 'करेक्ट' कार्यक्रम केला आहे. माझा महाविकास आघाडी, मतदारांवर विश्वास होता. आता पदवीधरांसाठी व्यवसाय, उद्योगांच्या प्रयत्नासह त्यांच्या प्रश्नावर काम करणार आहे. त्यासाठी ७६ तालुक्यांचा बारकाईने अभ्यास करून मतदारसंघाला न्याय देणार आहे.- डॉ. प्रतापसिंह पाटील, विजयी उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.