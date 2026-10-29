मराठवाडा

Maharashtra MLC Election Results: 'महाविकास'चे डॉ. पाटील विजयी; महायुतीच्या सतीश चव्हाण यांचा 'चौकार' हुकला

Dr Patil Wins MLC Election as Satish Chavan Misses Fourth Victory: विधान परिषद निवडणुकीत मोठा निकाल; डॉ. पाटील विजयी, सतीश चव्हाण यांची विजयाची मालिका थांबली.
Maharashtra Election Results 2026 Dr Patil of Mahavikas Aghadi Defeats Satish Chavan as His Fourth Win Bid Falls Short

Maharashtra Election Results 2026 Dr Patil of Mahavikas Aghadi Defeats Satish Chavan as His Fourth Win Bid Falls Short

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सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत तब्बल १८ वर्षांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी दणदणीत विजय मिळविला. सलग तिसऱ्यांदा विजयी होत चौथ्यांदा रिंगणात उतरलेल्या सतीश चव्हाण यांचा डॉ. पाटील यांनी दारुण पराभव केला. मतमोजणी तब्बल ४० तासांहून अधिक वेळ चालली. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत निकालाची अधिकृत घोषणा झालेली नव्हती.

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