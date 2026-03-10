मराठवाडा

High Blood Pressure: २५ लाखांवरून प्रत्येक तिसऱ्या नागरिकामध्ये उच्च रक्तदाब, तातडीने उपचार सुरु

Maharashtra NCD screening: महाराष्ट्रातील एनसीडी तपासणी मोहिमेत २५.८ लाख नागरिकांची तपासणी, ३८% नागरिकांमध्ये उच्च रक्तदाब आढळला. तातडीने उपचार व औषधे सुरु.
सकाळ वृत्तसेवा
हिंगोली : राज्यभर राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय असंसर्गजन्य आजार (एनसीडी) विशेष तपासणी मोहिमेत ‘सायलेंट किलर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उच्च रक्तदाबाचा वाढता धोका समोर आला आहे.

