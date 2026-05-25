Beed: कांदा विकून खिशातूनच द्यावे लागले ३०१ रुपये; गाडीभाड्यासाठी पदरचे पैसे मोजताना बळिराजाच्या डोळ्यांत पाणी

वडवणी: रणरणत्या उन्हाचे दिवस असूनही वडवणी तालुक्यातील डोंगर भागातील देवळा (बु.) येथील शेतकरी शेषेराव बाबुराव तोडकर यांनी आपल्या शेतात रात्रंदिवस घाम गाळला. ट्रॅक्टरने जमीन तयार करण्यापासून ते जंगली प्राण्यांपासून पिकाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी डोळ्यात तेल ओतून पहारा दिला. .खते, महागडे बी-बियाणे आणि औषधांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाही, कधी विहिरीचे तर कधी पसापसा पाणी घालून त्यांनी कांद्याचे पीक जोमात आणले. या पिकातून चांगला नफा मिळेल आणि खरिपाच्या पेरणीसाठी हातात चार पैसे येतील, या आशेने त्यांनी आपला २४ गोण्या कांदा सोलापूर मार्केटला नेला. मात्र, तिथे पुकार होताच त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली..कांद्याला प्रति किलो अवघा १ रुपया ते १५० पैसे इतका कवडीमोल भाव मिळाला. संपूर्ण २४ गोण्यांचे मिळून अवघे १४६८ रुपये आले, तर गाडीभाडे आणि आडत मिळून एकूण खर्च १७६९ रुपये झाला. शेवटी, मालाचे पैसे हातात येण्याऐवजी पदरचे ३०१ रुपये व्यापाऱ्याला देऊन या शेतकऱ्याला खाली हाताने, डोळ्यात पाणी आणून गावी परतावे लागले. ही विदारक कहाणी बीड जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीवर आणि त्यांच्या सुरू असलेल्या लुटीवर कडाडून बोट ठेवणारी आहे.."कांद्याचे एकूण १४६८ रुपये झाले आणि खर्च १७६९ रुपये आला. मला त्या आडत व्यापाऱ्याला ३०१ रुपये द्यावे लागले. मला गावकडे यायलासुद्धा पैसे राहिले नाहीत. माझी मेहनत, बी-बियाणे, औषधे यांचा खर्च तर वेगळाच आहे. आता काय करावे, हाच प्रश्न आहे."- शेषेराव बाबुराव तोडकर, शेतकरी, देवळा बु..मार्केटमधील अजब हिशेबशेतकरी शेषेराव तोडकर यांच्या २४ गोण्या कांद्यापैकी १७ गोण्यांना अवघा १ रुपया, तर ७ गोण्यांना १५० पैसे असा भाव लागला. यामुळे एकूण उत्पन्न १४६८ रुपये झाले. मात्र, वाहतूक व इतर वजा खर्च १७६९ रुपये झाल्याने, तोडकर यांना उलटे आडत व्यापाऱ्याला ३०१ रुपये मोजावे लागले..खरिपाची पेरणी आणि संसाराचा यक्षप्रश्नपावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. कापूस, सोयाबीन आधीच बेभाव गेले असून उसाचे बिलही रखडले आहे. कांद्याच्या पैशांवर खरिपातील बी-बियाणे व खते खरेदी करण्याचे तोडकर यांचे नियोजन होते. मात्र, आता संसाराचा गाडा कसा चालवावा आणि पेरणी कशी करावी, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.