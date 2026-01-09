Shiv Sena–AIMIM Alliance: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! भाजपनंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची देखील AIMIM सोबत युती

बीड जिल्ह्यातील परळी शहरातील नगरपरिषदेत अलीकडेच घडलेल्या एका घटनेने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. येथे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटाने आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने एमआयएमसोबत हातमिळवणी केली आहे. ही युती नगरपरिषदेच्या गटनेता निवडीसाठी झाली असून, यामुळे विरोधकांकडून तीव्र टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, या गटात एमआयएमच्या सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे..नवीन समीकरण उदयासपरळी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली गटनेत्यांची निवड प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने आपल्या सहकाऱ्यांसह एक मोठा गट तयार केला. या गटाच्या नेतेपदी वैजनाथ सोळंके यांची निवड झाली, जे राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्षही आहेत. हा गट एकूण २४ सदस्यांचा आहे, ज्यात अजित पवार गटातील राष्ट्रवादीचे सदस्य, अपक्ष नगरसेवक, मित्रपक्ष आणि शिंदे सेनेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यात विशेष उल्लेखनीय म्हणजे एमआयएमच्या नगरसेविका शेख आयशा मोहसीन यांचा सहभाग. या युतीमुळे परळीच्या राजकारणात नवीन समीकरण उदयास आले आहे..Eknath Shinde : "कल्याणकारी उपक्रमांनी बाळासाहेबांना खरी श्रद्धांजली" – अकोल्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन.एकनाथ शिंदे, तुम्हाला नवीन युती मुबारक!या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. दानवे म्हणाले की, परळी नगरपालिकेत शिंदे गट, एमआयएम आणि राष्ट्रवादी यांची झालेली युती पाहता, शिंदे यांनी आपल्या बंडखोरी आणि वैचारिक तत्त्वांच्या चर्चा आता कायमच्या बंद कराव्यात. ते पुढे म्हणाले, "राष्ट्रवादी पक्षाची नकारात्मकता सांगत सांगत तुम्ही आता थेट एमआयएमच्या प्रभावाखाली आलात? ज्या पक्षावर टीका करून तुम्ही सत्तेच्या शिडीवर चढलात, त्यांच्याशीच आता तुमची जुळवाजुळव झाली आहे! हीच तुमची खरी राजकीय दृष्टी आहे का? परळीत सुरू झालेल्या या सत्तेच्या नव्या नातेसंबंधाचा चेहरा संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला आहे. एकनाथ शिंदे, तुम्हाला नवीन युती मुबारक!".भाजपने एमआयएमसोबत युती केली होतीया युतीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. शिंदे सेना आणि एमआयएम यांच्यातील ही मैत्री भाजपच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण यापूर्वी अकोटमध्ये भाजपने एमआयएमसोबत युती केली होती. परळीतील हे नवीन राजकीय समीकरण राज्यातील इतर निवडणुकांवरही प्रभाव टाकू शकते..महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण वळणपरळीतील ही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे. युतीच्या माध्यमातून पक्षांनी आपली रणनीती बदलली असून, भविष्यातील निवडणुकांसाठी हे एक उदाहरण ठरू शकते. एमआयएमसारख्या पक्षासोबत युती करणे हे शिंदे सेनेसाठी नवीन आव्हान आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Eknath Shinde: अकोल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कधीही कमी पडू देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; सरकार विकासासाठी कटिबद्ध!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.