Badnapur Rain : मात्रेवाडी शिवारात पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकून पालकमंत्री मुंडे यांचे आश्वासन

आनंद इंदानीबदनापूर : बदनापूर तालुक्यात सातत्याने अतिवृष्टी होत असून त्यात खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. बदनापूर तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त मात्रेवाडी शिवारात जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी (ता. १७) सकाळी बाधित पिकांची पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी त्यांच्यासमोर अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीची व्यथा मांडली. यावेळी पालकमंत्री मुंडे यांनी अतिवृष्टीत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल मी स्वतः बघितला आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना निश्चित मदत देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी त्यांच्या समवेत आमदार तथा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नारायण कुचे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे, मात्रेवाडीचे उपसरपंच तथा भाजपचे तालुकाध्यक्ष भगवान मात्रे, तहसीलदार हेमंत तायडे, एकनाथ जायभाये आदींची उपस्थिती होती.यावेळी शेतकऱ्यांनी सांगितले की, आमच्या भागात सातत्याने अतिवृष्टी होत आहे. त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन अशी खरीप पिकांत पाणी साचून पिके पिवळी पडली आहेत. आम्ही कर्ज काढून, उधार - उसनवारी करून पिकांसाठी खर्च केला. मात्र अतिवृष्टीने सारे हिरावून घेतले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने अतिवृष्टीग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी.यावेळी आमदार नारायण कुचे म्हणाले की, बदनापूर - अंबड तालुक्यात अतिवृष्टीत खरीप पिके आणि फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करण्याची सूचना केली आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून शासकीय पातळीवर तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले.यावेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल मी स्वतः बघितला आहे. अतिवृष्टीने पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न जरी सुटला तरी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी हताश झाला असून त्याला उभारी देण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून आमची आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना निश्चित मदत दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.यावेळी प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.