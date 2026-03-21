Parbhani News: वीज दर कपात होणार की जुना भार राहणार? सौर धोरणातील बदलांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम

परभणी: राज्यातील वीज दर रचनेबाबत आणि सौर धोरणातील बदलांमुळे ग्राहक व उद्योग क्षेत्रात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे सुधारित आदेश आणि महावितरणने सौरऊर्जा क्षमतेवर आणलेले नवीन निर्बंध यामुळे राज्यातील वीज ग्राहक आणि विशेषतः सौरऊर्जा वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. नवीन आर्थिक वर्षात वीजदर कपात होणार की जुनाच भार असणार याकडेही लक्ष लागलेले आहे..महावितरणची सद्यःस्थितीतील अंमलबजावणी यावर ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, याचा मोठा आर्थिक फटका घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांना बसण्याची शक्यता आहे..उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकालआयोगाने २८ मार्च २०२५ ला (प्रकरण क्र २१७) पंचवार्षिक वीज दर निश्चित करताना ग्राहकांना १५ ते २० टक्के कपात करून दिलासा दिला होता. यामध्ये रूफ टॉप सौरऊर्जेचा दर २.८२ रुपये प्रतियुनिट निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, नंतर आयोगाने पुनरावलोकन प्रक्रियेत हे दर रद्द करून जुनेच वाढीव दर लागू केले होते.या निर्णयाला विविध ग्राहक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या सुधारित निर्णयाला चपराक लगावत २८ मार्च २०२५ चा मूळ आदेशच लागू करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे वाढीव दर आकारण्याच्या महावितरणच्या प्रयत्नांना चाप बसला आहे.."आयोगाचा मार्च २०२५ चा आदेश हा ग्राहकांसाठी दिलासादायक होता. मात्र, अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि सौरऊर्जेवर लादलेले निर्बंध यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे."- विलासचंद्र काबरा, अध्यक्ष, ऊर्जा सहयोग..सौरऊर्जेवर 'मर्यादेची' कुऱ्हाडएककडे स्वस्त विजेची चर्चा सुरू असतानाच, महावितरणने सौरऊर्जेसाठी अत्यंत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. आता छतावरील सौर यंत्रणेची क्षमता ही ग्राहकाच्या मंजूर भाराऐवजी मागील १२ महिन्यांतील सरासरी वीज वापराशी जोडली जात आहे. नवीन घरे म्हणजेच ज्या घराच्या वापराचा इतिहास उपलब्ध नाही, तिथे सौर यंत्रणा बसवण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्याचा व्यावसायिक आणि औद्योगिक फटका बसला. भविष्यातील गरज ओळखून मोठी यंत्रणा बसवू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांचे हात बांधले गेले आहेत. गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासनाच्या 'सौर क्रांती'च्या दाव्यांना महावितरणच्या या जाचक अटींमुळे खीळ बसत असल्याची टीका ऊर्जा सहयोगचे अध्यक्ष विलासचंद्र काबरा यांनी केली.संभाव्य वीज दरऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक व ग्राहक गाऱ्हाणे न्याय मंचाचे माजी सदस्य विलासचंद्र काबरा यांच्या मते, नवीन दर स्लॅब खालीलप्रमाणे राहण्याची शक्यता आहे.