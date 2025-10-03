Teacher Recruitment: मराठवाड्यात शिक्षकांसाठी सुवर्णसंधी! ४५७ समन्वयक पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा १ ते ५ डिसेंबर

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) पदासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे १ ते ५ डिसेंबर या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे. .या माध्यमातून २ हजार ४१० पदांची भरती होणार असून, त्यापैकी मराठवाडा विभागातील ४५७ जागा आरक्षित आहेत. दोन वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा एकदा या पदासाठी परीक्षा जाहीर झाल्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे..राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पदासाठी २०२३ मध्ये परीक्षा होणार होती, मात्र ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे २०२३ मध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांना यंदा पुन्हा संधी दिली आहे. त्यांनी ता. ८ ते १८ ऑगस्ट या कालावधीत अर्ज करावेत. तर नवीन उमेदवारांना २५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत १० नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. अधिक माहिती परीक्षेच्या संकेतस्थळावर (www.mscepune.in) उपलब्ध आहे..पात्रता व अटीया पदासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. तसेच १८ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेले प्रशिक्षक पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) किंवा प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) यांना किमान सहा वर्षांची अखंडित सेवा पूर्ण असणे आवश्यक आहे. शिक्षणसेवक म्हणून केलेली सेवादेखील ग्राह्य धरली जाणार आहे. उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे, त्याच जिल्ह्यातील पदांसाठी निवडीस पात्र ठरणार आहे..Beed Cyber Fraud: विधवेची सरकारी मदत सायबर भामट्याने लांबवली; सिम कार्डाच्या सहाय्याने खाते केले लिंक.परीक्षेचे स्वरूपपरीक्षा एकूण २०० गुणांची असेल. त्यामध्ये १०० गुण बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता चाचणीसाठी; तर उर्वरित १०० गुण शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचारप्रवाह या विषयांवर असतील. परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन होईल..मराठवाड्यातील जागासंभाजीनगर \t६८परभणी \t४३बीड \t७८हिंगोली \t३४जालना \t५५लातूर \t५२धाराशिव \t४०नांदेड \t८७एकूण \t४५७ पदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.