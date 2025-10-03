मराठवाडा

Teacher Recruitment: मराठवाड्यात शिक्षकांसाठी सुवर्णसंधी! ४५७ समन्वयक पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा १ ते ५ डिसेंबर

Education News: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील समूह साधन केंद्र समन्वयक पदासाठी १ ते ५ डिसेंबर २०२५ रोजी ऑनलाइन परीक्षा होणार आहे. मराठवाडा विभागासाठी ४५७ जागा आरक्षित असून उमेदवार अर्ज करू शकतात.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) पदासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे १ ते ५ डिसेंबर या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

