Sugarcane FRP 2026-27: कारखान्यांचे गाळप सुरू; ९० कोटींच्या थकबाकीचे काय? मराठवाड्यातील २० साखर कारखान्यांचा समावेश, ऊस उत्पादक प्रतीक्षेत

धाराशिव : राज्यातील ५२ साखर कारखान्यांकडे २३४ कोटी ७८ लाख रुपयांची शेतकऱ्यांची मागील देणी थकीत असून, त्यात मराठवाड्यातील २० कारखान्यांकडे ९० कोटी रुपयांची ‘येणे बाकी’ असल्याने वाढत्या साखर दरामुळे ते यंदा मिळतील, अशी ऊस उत्पादकांना अपेक्षा आहे.दरम्यान, मराठवाड्यात २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामाला वेग आला असून, आतापर्यंत ५१ कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी मूळ एफआरपीमध्ये प्रतिटन १०० रुपयांची वाढ करत ३,६५० रुपये प्रतिटन दर जाहीर केला आहे. मात्र, अद्यापही गेल्या हंगामातील ९० कोटी रुपये २० साखर कारखान्यांकडे शिल्लक आहेत. .यंदाची एफआरपी (२०२६-२७) आणि दरनिश्चितीचे सूत्रकेंद्र सरकारच्या सीएसीपीच्या शिफारशीनुसार आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने २०२६-२७ हंगामासाठी उसाचा मूळ दर ३,६५० रुपये प्रतिटन (३६५ रुपये प्रतिक्विंटल) निश्चित केला आहे. गेल्या हंगामात (२०२५-२६) हा दर ३,५५० रुपये प्रतिटन होता.१०.२५ टक्के साखर उताऱ्याचा निकष व बोनस मूळ दर : जाहीर झालेला ३,६५० रुपयांचा दर हा १०.२५ टक्के मूळ साखर उताऱ्यासाठी लागू आहे.वाढीव उताऱ्याचा बोनस : उताऱ्याची टक्केवारी १०.२५ पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीव उताऱ्यामागे शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३५.६० रुपयांचा अतिरिक्त दर मिळतो. (उदा. ११ टक्के उतारा असल्यास दर ३,९१७ रुपये प्रतिटन होतो)..संरक्षण कवच : मराठवाड्यातील भौगोलिक व पाण्याच्या स्थितीमुळे काही भागांत उतारा ९.५ ते १० टक्क्यांदरम्यान भरतो. अशा वेळी १०.२५ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या प्रत्येक ०.१ टक्क्यामागे ३५.६० रुपये वजा होतात. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ९.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असलेल्या कारखान्यासाठी ३,३८३ रुपये प्रतिटन हा किमान आधारभूत दर निश्चित केला आहे.इथेनॉल निर्मिती : उसाच्या रसापासून किंवा बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनवल्याने साखरेचा प्रत्यक्ष उतारा कमी दिसत असला, तरी प्रत्येक ६०० लिटर इथेनॉलमागे एक टन साखर गृहीत धरली जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर विपरीत परिणाम होत नाही..तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजावट ः जाहीर झालेली एफआरपी ही ‘कारखाना गेट’ दर असते. शेतकरी स्वतःच्या खर्चाने ऊस घेऊन गेल्यास पूर्ण एफआरपी मिळते. प्रत्यक्षात कारखान्यांकडून तोडणी-वाहतूक यंत्रणा राबवली जात असल्याने, मराठवाड्यात साधारणतः प्रतिटन ७५० ते ९५० रुपयांपर्यंतचा हा खर्च एकूण एफआरपीमधून वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला दिली जाते.पेमेंटचे नियम, मुदत आणि पहिली उचल ः कारखान्याच्या काट्यावर वजन झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपीची रक्कम खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असून, उशीर झाल्यास वार्षिक १५ टक्के दराने व्याज देण्याची तरतूद आहे.पहिली उचल : हंगामाच्या सुरवातीला मागील उताऱ्याच्या आधारे ‘पहिली उचल’ जाहीर होते. सध्या काही कारखान्यांनी ३,००० ते ३,३५० रुपयांपर्यंत पहिली उचल जाहीर केली असून, साखरेचे दर वाढल्याने यंदा चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-मे नंतर अंतिम उतारा स्पष्ट झाल्यावर फरकाची रक्कम दिली जाते..मागील हंगामाची कोट्यवधींची थकबाकीसाखर आयुक्तालयाच्या ३१ ऑक्टोबर २०२६ अखेरच्या अहवालानुसार, चालू हंगाम सुरू असतानाही मराठवाड्यातील विविध कारखान्यांकडे मागील हंगामांची जुनी देणी कागदावर कायम आहेत.धाराशिव : तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (२०१०-११) कडे सुमारे १ कोटी ८ लाख रुपये (१०८.८४ लाख) शिल्लक आहेत.बीड : जयभवानी सहकारी कारखान्याकडे ७ कोटी ११ लाख रुपये, वैद्यनाथ सहकारी कारखान्याकडे २ कोटी ४ लाख रुपये आणि गंगा माऊलीकडे २ कोटी ८४ लाख रुपये थकीत आहेत..जालना : श्रद्धा शुगरकडे १८ कोटी ७५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.परभणी : ट्वेंटी-वन शुगरकडे १० कोटी ३१ लाख रुपये, बळिराजा शुगरकडे १५ कोटी ४७ लाख रुपये, योगेश्वरी शुगरकडे १ कोटी ३६ लाख रुपये आणि रेणुका शुगरकडे (पाथरी) २ कोटी ३४ लाख, श्री लक्ष्मी नृसिंह शुगरकडे २ कोटी १८ लाख रुपये प्रलंबित आहेत.हिंगोली : पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याकडे १ कोटी १३ लाख रुपये, कपिश्वर शुगरकडे ६९ लाख रुपये थकबाकी आहे.लातूर : शेतकरी सहकारी साखर कारखाना किल्लारीकडे ६२ लाख रुपये, परमेश्वर शुगरकडे ४७ लाख, विलास एसएसकेकडे २ कोटी ८१ लाख रुपये, सिद्धी शुगरकडे ९ कोटी ३५ लाख रुपये, जागृती शुगरकडे २ कोटी ५८ लाख रुपये थकबाकी आहे.नांदेड ः भाऊराव चव्हाण सहकारी कारखान्याकडे ६ कोटी ८३ लाख रुपये आणि शिवाजी एसएस शुगरकडे १ कोटी ६५ लाख रुपये, कुंतुरकर शुगरकडे १ कोटी ३९ लाख रुपये मागील वर्षाची थकबाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.