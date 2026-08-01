मराठवाडा

Teacher Salary: ई-केवायसीशिवाय ऑगस्टचे वेतन नाही; शिक्षण संचालकांचा कडक आदेश, मुदतवाढीला स्पष्ट नकार

ई-केवायसी अनिवार्य; राज्यातील सर्व अनुदानित व जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे ऑगस्ट २०२६ चे वेतन ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय रोखण्याचे शिक्षण संचालकांचे स्पष्ट निर्देश
The Maharashtra Education Department has made e-KYC mandatory, warning that August salaries will be withheld if the process is not completed.

The Maharashtra Education Department has made e-KYC mandatory, warning that August salaries will be withheld if the process is not completed.

Sakal

लक्ष्मण वाकडे
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परळी वैजनाथ : ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना ऑगस्ट महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत.

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