Maharashtra Rains: जुन्या पिढीपेक्षा आताची पिढी जास्त पावसाळे पाहतेय.. लांबलेल्या पावसामुळे सोशल मीडियावर मनोरंजक कॉमेंट्सची बससात

Endless Rain: Maharashtra’s Extended Monsoon in Focus: लांबलेल्या पावसामुळे महाराष्ट्रभर सोशल मीडियावर विनोदी कॉमेंट्स आणि मीम्सचा पूर आला आहे. लोकांचा पावसावर भन्नाट विनोदांचा हंगाम सुरू झाला आहे.
जालना : मे महिन्यापासून कोसळणारा पाऊस नोव्हेंबर सुरू झाला तरी अधूनमधून चक्कर मारून जात आहे. कोकणात त्याचा अजूनही धुमाकूळ सुरू आहे. मराठवाड्यात ऑक्टोबर हीट काय असते ते यंदा जाणवलेच नाही, दाटलेले ढग सूर्यकिरणांना अडवत आहेत आणि मध्येच पाऊस पडून जात आहे.

