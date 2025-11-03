Maharashtra Rains: जुन्या पिढीपेक्षा आताची पिढी जास्त पावसाळे पाहतेय.. लांबलेल्या पावसामुळे सोशल मीडियावर मनोरंजक कॉमेंट्सची बससात

विष्णू नाझरकरजालना : मे महिन्यापासून कोसळणारा पाऊस नोव्हेंबर सुरू झाला तरी अधूनमधून चक्कर मारून जात आहे. कोकणात त्याचा अजूनही धुमाकूळ सुरू आहे. मराठवाड्यात ऑक्टोबर हीट काय असते ते यंदा जाणवलेच नाही, दाटलेले ढग सूर्यकिरणांना अडवत आहेत आणि मध्येच पाऊस पडून जात आहे..यंदाचा पावसाळा सुरस कथा होऊन चर्चिला जातोय. मग सोशल मिडिया मागे कसा राहील? बदलत्या ऋतुचक्रामुळे सर्वसामान्य चक्रावले आहेत, शेतकरी धास्तावले आहेत. दुसरीकडे सोशल मीडियावर कॉमेंट्सची बरसात सुरू आहे. त्यातून हास्याचे फवारे उडत आहेत... .पावसाळा यंदा कमालीचा लांबलाय. तो माघारी परतला असा दावा केला जात असला तरी कोसळतोय. राज्यभर तो चर्चेचा विषय झाला आहे. सोशल मीडियावरही तो गाजतोय. एरव्ही मुसळधार पाऊस, पूर, वाहतूक कोंडी आदींवर सोशल मीडियावर चर्चा होत होती. यंदा मात्र लांबलेला पाऊस कॉमेंट्ससाठी भरपूर खुराक पुरवित आहे..सोशल मीडियावरील युजर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्स सक्रिय झाले असून काँमेंट्सची जणू स्पर्धा लागली आहे. मजेशीर पोस्ट, मीम्सवर कॉमेंट्सचा पाऊस पडत असून अनेकांना पोट धरून हसायला भाग पाडत आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्रामसह अन्य व्यासपीठांवर सध्या हे चित्र आहे...! काही मजेशीर पोस्ट, कॉमेंट्स दिवाळीतील मोती साबण संपला पण पावसाळा संपेना!.गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी...आता काय थर्टी फर्स्टची पार्टी करूनच जातो की काय हा पाऊस? पूर्वीच्या पिढीपेक्षा आताची पिढी जास्त पावसाळे पाहतेय...! पावसाळ्यात उन्हाळा, उन्हाळ्यात थंडी आणि थंडीत पडतोय पाऊस, निसर्गही आता गोंधळलाय वाटतं ! उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा या ऋतूंनंतर आता ‘हिवसाळा’ तयार झाला आहे! पाऊस बी लाइक : आता आलो आहे तर ३१ डिसेंबरची पार्टी करूनच जातो म्हटलं... ‘पावसाने रिचार्ज चार महिन्यांचा भरण्याच्याऐवजी आठ महिन्यांचा भरला वाटतं, तोही अनलिमिटेड...!’ ‘गेला, गेला, म्हणता म्हणता... हा पुन्हा आला # पाऊस’ प्रिय पाऊस भाऊ, तुला कुणी काय बोललं असेल तर सांग ना. मी माफी मागते. .कशाला उगाच विषय वाढवतो, सारखा जिथं तिथं दण...दण... ‘खरा पाऊस आमच्या काळात पडायचा’, असं बोलणारी ज्येष्ठ मंडळी पण सध्या गप्प आहे... आपली वरपर्यंत ओळख असणाऱ्यांनी पाऊस तेवढा बंद करा बुवा... अशीही रंजक सूचना... एकाने ‘काही नैसर्गिक बदलाची आगाऊ सूचना’ शीर्षकाखील व्यक्त केलेली मनोरंजक भावना अशी ः ‘पावसाळा सहा महिने, हिवाळा एक महिना तर उन्हाळा पाच महिने असे निसर्गाचे नवे वेळापत्रक ठरले आहे. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .यात कुणाच्या विनंतीवरून किंवा दबावावरून कसलाही बदल करण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यावी.’ गाड्या विकतो आणि होड्या घेतो! एक फेसबुक युजर्स म्हणतो, ‘प्रिय पावसा... तू असाच वागणार असशील तर सरळ सांग, आम्ही गाड्या विकतो आणि होड्या घेतो.’ इन्स्टाग्रामवर एक जण व्यक्त झाला तो असा- ‘ वेळी-अवेळी असा पाऊस पडत राहिला तर काही वर्षांनी आपल्यापेक्षा लहान मुलेसुद्धा म्हणतील, ‘आम्ही पण तुमच्याएवढेच पावसाळे बघितलेत.’ धाराशिवमधील युजर्स टीव्ही अँकरचा फोटो जोडून म्हणतो, ‘धाराशिवमध्ये हिवाळा कॅन्सल करून पावसाळा घोषित करण्यात आला.’ मोरांचा नाचण्यास नकार! एकाने नोंदवलेली काही मनोजरंजक निरीक्षणे अशी ः ‘पुन्हा प्रचंड पाऊस, लहान मुलांना पावसाची गाणी म्हणण्यास बंदी’, ‘आंब्याच्या वनात नाचण्यास मोरांचा नकार, पायदुखीची केली तक्रार’, ‘भजी करण्यावरून नवरा-बायकोची भांडणे विकोपाला’, ‘पावसात भिजायला आवडते म्हणणारे भटके प्रेमी सर्दी खोकल्याने त्रस्त, दवाखान्यांत गर्दी’..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.