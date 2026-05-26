Ambad Rajasthani Women: अंबडमध्ये राजस्थानी महिला मंडळाचा ‘धोंडा रो आगमन’ सोहळा; दीडशे लेकींचा पारंपरिक धोंडे जेवण, आहेर व भेटवस्तूंनी सन्मान

अंबड : पुरुषोत्तम अधिक मासानिमित्त राजस्थानी महिला मंडळाच्या वतीने "धोंडा रो आगमन बाई- बेटीसा रो स्नेह मिलन हा कार्यक्रम मंगळवारी (ता.26) जालना जिल्हयातील अंबड शहरात उत्साहात संपन्न झाला. दीडशे लेकींना पारंपारिक धोंडे जेवण, वाण , आहेर भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले.सकाळी रामपुष्प हॉटेल येथून झंवर मंगल कार्यालयापर्यंत पंजाबी ढोल- ताशांच्या गजरात शोभायात्रा काढून लेकींचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी महेश वंदना व दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.जिल्हा माहेश्वरी महिला संघटनच्या जिल्हाध्यक्षा नूतन दाड, मंगल झंवर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमात सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक,नाटिका, नृत्यसह आदीचे सादरीकरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महिला मंडळाच्या सचिव संगीता लाहोटी, कोषाध्यक्षा शितल करवा, प्रकल्प प्रमुख प्रमिला लाहोटी,डॉ.सुषमा भाला, राजेश्री दरक,सीमा राठी , डॉ.अनुराधा गट्टानी,धनश्री जेथलिया, शिवकन्या गिल्डा ,वर्षा समदानी , जयश्री सोडाणी, प्रतीक्षा राठी यांनी परिश्रम घेतले..कार्यक्रमाच्या संपूर्ण व्यवस्थेत अंबड तालुका माहेश्वरी समाजाचे अध्यक्ष अमर लाहोटी, सचिव विवेक गिल्डा, उपाध्यक्ष नारायण सोमाणी ,राहुल सोडाणी, कृष्णा झंवर, कोषाध्यक्ष प्रीतम बाहेती, सहकोषाध्यक्ष मनोज जेथलिया, पवन गिल्डा, नियोजन सल्लागार राजकमल करवा, जिल्हा संयुक्त मंत्री डॉ. रोहित भाला, युवा संघटनेचे अध्यक्ष तेजस सोडाणी , सचिव संकेत मंत्री,उपाध्यक्ष मधुसूदन लाहोटी यांच्यासह समाज बांधवांनी योगदान दिले..प्रास्ताविक अंबड महिला संघटनेच्या अध्यक्षा सुचिता बियाणी यांनी तर पूनम लाहोटी यांनी अधिक मासाचे वैज्ञानिक महत्त्व विषद केले. सुत्रसंचालन रवी लोहिया,पूनम मोहता आणि राजेश्री दरक यांनी केले तर संघटन मंत्री सीमा राठी यांनी आभार मानले..लेकीबाळीना अधिक मासा मध्ये नऊ वर्षापासून धोंडे जेवणाची परंपरा कायम:शहरात राजस्थानी महिला मंडळ यांच्या वतीने प्रत्येक वेळेस येणाऱ्या अधिक मासा निमित्त शहरातील सासरी नांदायला गेलेल्या लेकीना धोंडे जेवण व आहेर देऊन सन्मानित करण्याची परंपरा हि सलग नऊ वर्ष पूर्ण करण्यात आली आहे.यामध्ये धोंडे जेवणासाठी फक्त लेकिनाच बोलावले जाते.अमर लाहोटी, अध्यक्ष माहेश्वरी समाज अंबड.राजस्थानी महिला मंडळ व माहेश्वरी महिला संघटनेच्या वतीने वर्षभर कार्यक्रमाची रेलचेल सुरू:शहरात राजस्थानी महिला मंडळ व माहेश्वरी महिला संघटनेच्या वतीने वर्षभर कार्यक्रमाची रेलचेल सुरू असते. धार्मिक कार्यक्रमात भागवत कथेचे आयोजन करण्यात आले होते. तर थोड्याच दिवसात महेश नवमी मोठया उत्साहात साजरी करण्यात येणार आहे.यानिमित्ताने शहरातुन शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. याचबरोबर महाप्रसाद वाटप करण्यात येईल. याचबरोबर सामाजिक कार्यात नेहमीच सक्रिय सहभाग नोंदविला जातो.यामुळे शहरातील महिला एकत्र येऊन विचार विनिमय करतात. यातून महिलांचे संघटन वाढण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होते.सुचिता बियाणी, महिला संघटनेच्या अध्यक्षा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.