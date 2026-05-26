Ambad Rajasthani Women: अंबडमध्ये राजस्थानी महिला मंडळाचा ‘धोंडा रो आगमन’ सोहळा; दीडशे लेकींचा पारंपरिक धोंडे जेवण, आहेर व भेटवस्तूंनी सन्मान

राजस्थानी महिला मंडळाच्या उपक्रमातून दीडशे लेकींचा धोंडे जेवण, वाण-आहेर देऊन सन्मान; अधिक मासानिमित्त नऊ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा उत्साहात साजरी
Cultural Reunion: Rajasthani Mahila Mandal Honors 150 Daughters in Ambad

बाबासाहेब गोंटे
अंबड : पुरुषोत्तम अधिक मासानिमित्त राजस्थानी महिला मंडळाच्या वतीने "धोंडा रो आगमन बाई- बेटीसा रो स्नेह मिलन हा कार्यक्रम मंगळवारी (ता.26) जालना जिल्हयातील अंबड शहरात उत्साहात संपन्न झाला. दीडशे लेकींना पारंपारिक धोंडे जेवण, वाण , आहेर भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले.सकाळी रामपुष्प हॉटेल येथून झंवर मंगल कार्यालयापर्यंत पंजाबी ढोल- ताशांच्या गजरात शोभायात्रा काढून लेकींचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी महेश वंदना व दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.जिल्हा माहेश्वरी महिला संघटनच्या जिल्हाध्यक्षा नूतन दाड, मंगल झंवर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमात सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक,नाटिका, नृत्यसह आदीचे सादरीकरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महिला मंडळाच्या सचिव संगीता लाहोटी, कोषाध्यक्षा शितल करवा, प्रकल्प प्रमुख प्रमिला लाहोटी,डॉ.सुषमा भाला, राजेश्री दरक,सीमा राठी , डॉ.अनुराधा गट्टानी,धनश्री जेथलिया, शिवकन्या गिल्डा ,वर्षा समदानी , जयश्री सोडाणी, प्रतीक्षा राठी यांनी परिश्रम घेतले.

