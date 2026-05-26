Annabhau Sathe Urban Scheme: अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती योजना मंजूर करा; अन्यथा २८ मेपासून माहूर नगराध्यक्ष व १४ नगरसेवक आमरण उपोषणाला

माहूर : माहूर नगर पंचायत जि. नांदेड अंतर्गत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजने अंतर्गत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, नांदेड यांच्याकडे गेल्या सात महिन्यापासून प्रस्तावित कामे प्रलंबित आहे त्या कामास मंजुरी देण्यात यावी अन्यथा तारीख 28 मे 2026 पासून नगर पंचायत कार्यालया समोर नगराध्यक्ष सह 14 नगरसेवक आमरण उपोषणास बसणार असल्याचे लेखी निवेदन सहाय्यक आयुक्त यांना देण्यात आले आहे..निवेदनात म्हटले आहे की,नगर पंचायत माहूर अंतर्गत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजने अंतर्गत प्रस्तावित कामांना पालकमंत्री अतुल सावे यांनी मंजुरी दिली असून जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी प्रस्तावित कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.नगर पंचायत माहूर कार्यालयाने प्रस्तावित कामासाठी आपल्याकडे सविस्तर प्रस्ताव दाखल केले होते.आपल्या कार्यालयाकडून प्रस्तावित कामाची पाहणी सुध्दा करण्यात आली आहे.आपल्याकडून 07 महिना कालावधी झाला असून अद्याप पर्यंत आपल्याकडून कामास मंजुरी देण्यात आली नाही..कामांना त्वरित मंजुरी द्या अन्यथा दिनांक 28 मे 2026 पासून माहूर नगरपंचायत कार्यालय समोर आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा लेखी इशारा नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, उपनगराध्यक्ष ज्ञानेश्वर लाड, सभापती नंदा रमेश कांबळे, विजय कामठकर, मसरत फातेमा अब्दुल रफिक सौदागर, शीला रणधीर पाटील, आशाबाई निरधारी जाधव, सारिका देविदास सिडाम, कविता राजू सौंदलकर, शकीलाबी शब्बीर सैय्यद, लतिफा मस्तान शेख, सागर विक्रम राठोड, बिलकीस बेगम अहमंदअली शेख आणि अशोक कचरू खडसे यांनी दिला असून त्यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत..रखडलेल्या कामा मुळे दलित वस्तीतील रस्ते, गटारी व इतर मूलभूत सुविधा ठप्प पडल्या आहेत. फिरोज दोसानी, नगराध्यक्ष न.प.माहूर.