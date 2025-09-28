मराठवाडा

Mahur Renuka Mata Temple: माहूरगडावर रेणुकामातेची महापूजा; पावसातही भक्तिभावाने गड दुमदुमला

Mahur Temple: माहूरगडावर शारदीय नवरात्रोत्सवात पावसाच्या सरींमध्येही भक्तांनी रेणुकामातेच्या महापूजेसह दर्शनाचा आनंद घेतला. भजन, आरती, पारायण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी गड भक्तिमय वातावरणाने निनादला.
माहूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पवित्र पर्वात शनिवारी (ता. २७) संततधार पावसातही माहूरगड भाविकांच्या भक्तिभावाने दुमदुमून गेला. सकाळी श्री रेणुकामातेची महापूजा भक्तिपूर्ण वातावरणात झाली.

