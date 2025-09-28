Mahur Renuka Mata Temple: माहूरगडावर रेणुकामातेची महापूजा; पावसातही भक्तिभावाने गड दुमदुमला

माहूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पवित्र पर्वात शनिवारी (ता. २७) संततधार पावसातही माहूरगड भाविकांच्या भक्तिभावाने दुमदुमून गेला. सकाळी श्री रेणुकामातेची महापूजा भक्तिपूर्ण वातावरणात झाली..ही महापूजा गडावरील श्री रेणुकामाता मंदिरात विश्वस्त विनायक फांदाडे, अरविंद देव, चंद्रकांत भोपी, संजय कानव, आशिष जोशी यांच्या हस्ते झाली. पूजेच्या वेळी मंत्रोच्चारांचा मंगल निनाद सर्वत्र निनादत होता. सहायक व्यवस्थापक नितीन गेडाम, पुजारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या पूजेनंतर अनेक भाविकांनी दर्शन घेतले..महापूजेनंतर रेणुकामातेची आरती घेऊन देवीस नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर दुर्गा सप्तशती, शतचंडीपाठ, पारायण, कुमारी पूजन, सुवासिनी पूजन, परिवार देवता पूजन आणि छबिना या पारंपरिक धार्मिक विधींमुळे संपूर्ण गड भक्तीत न्हाऊन निघाला. .पावसातही भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या. दर्शनानंतर महाप्रसादाचा लाभ घेताना भक्तांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकत होते.‘जय रेणुका माता’ घोषाने संपूर्ण माहूरगड दुमदुमला..Navratri Festival : 'उदे ग अंबे उदे' च्या गजरात माहूर गडावर घटस्थापना; नवरात्र उत्सवास प्रारंभ!.सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रंगतआजच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये विविध भजनी मंडळ आणि कलाकारांनी सहभाग घेतला. त्यामध्ये गजानन महिला भजनी मंडळाच्या मृदुला अनसरवाडकर (वाशीम), गजानन माउली मंडळ (पुसद), रोहन गावंडे (छत्रपती संभाजीनगर), दीपिका जोशी (मुंबई), अजय पंडितराव सुगावकर, गणेश देशपांडे, अनिल गायकवाड आणि अंबिका म्युझिकल ग्रुप (छत्रपती संभाजीनगर), तसेच सौरभ नाईक (चेन्नई) यांचा सहभाग होता. त्यांच्या सादरीकरणामुळे गडावर भक्तीचा महासागर अनुभवायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.