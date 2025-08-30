मराठवाडा

Mahurgad: साडेतीन शक्तिपीठांपैकी पूर्ण पीठ असलेल्या रेणुकादेवीचा माहूरगड नवरात्रोत्सवासाठी सज्ज

Renukadevi Temple: माहूरगड नवरात्रोत्सवासाठी सज्ज; २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन. १२० बसद्वारे भाविकांना गडावर ये-जाण्याची सोय.
माहूर : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी पूर्ण पीठ असलेल्या रेणुकादेवीचा माहूरगड नवरात्रोत्सवासाठी सज्ज झाला आहे. २२ ते १ ऑॅक्टोबर या कालावधीत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कालावधीत माहूरगडावर खासगी वाहनांना पूर्णतः बंदी घालण्यात आली असून १२० बसद्वारे प्रवाशांना गडावर येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

