Mahurgad: साडेतीन शक्तिपीठांपैकी पूर्ण पीठ असलेल्या रेणुकादेवीचा माहूरगड नवरात्रोत्सवासाठी सज्ज

माहूर : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी पूर्ण पीठ असलेल्या रेणुकादेवीचा माहूरगड नवरात्रोत्सवासाठी सज्ज झाला आहे. २२ ते १ ऑॅक्टोबर या कालावधीत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कालावधीत माहूरगडावर खासगी वाहनांना पूर्णतः बंदी घालण्यात आली असून १२० बसद्वारे प्रवाशांना गडावर येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे..प्रशासनाची आढावा बैठक शुक्रवारी (ता.२९) पंचायत समितीच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली. आरोग्य विभागातर्फे बसस्थानक, रेणुकादेवी मंदिर, टी-पॉइंट, दत्त शिखर, अनसूयामाता मंदिर येथे मदत केंद्र उभारले जाणार आहे..या काळात भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्त पोलिसांची कुमक मागविण्यात येणार असून महिला पोलिस, गृहरक्षक दलाचे जवान तैनात केले जाणार आहेत. रेणुकादेवी संस्थानकडून महोत्सव काळात येणाऱ्या भाविकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे..या बैठकीस किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी जेनिथ चंद्रा दोंथुला, तहसीलदार अभिजित जगताप, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विवेक कांदे, नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, नायब तहसीलदार कैलास जेठे, नायब तहसीलदार अरुणा सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, माध्यम प्रतिनिधी, पुरोहित उपस्थित होते..Maharashtra Monsoon: मराठवाड्यातील ५८ प्रकल्पांत; ७५ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा.तर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे किनवट येथील दुय्यम निरीक्षक अनुपस्थित होते. या नियोजन बैठकीत महाप्रसादावर चांगलीच चर्चा रंगली. पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंदिर संस्थानची यंत्रणा बैठकीच्या अखेरपर्यंत निरुत्तरच राहिली..