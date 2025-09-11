मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: आरोपींच्या दोषमुक्ती अर्जांवर युक्तिवाद पूर्ण; सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला

Walmik Karad: मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अपहरण आणि हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड याचा जामीन फेटाळला. इतर पाच आरोपींनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी अर्ज दिला असून, यावर पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार वाल्मीक कराड याचा जामीन फेटाळल्यानंतर इतर पाच आरोपींनी केलेल्या दोषमुक्तीच्या मागणी अर्जावर बुधवारी (ता. दहा) येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांच्यासमोर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला होणार आहे.

