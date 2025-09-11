Santosh Deshmukh Case: आरोपींच्या दोषमुक्ती अर्जांवर युक्तिवाद पूर्ण; सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला

बीड : मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार वाल्मीक कराड याचा जामीन फेटाळल्यानंतर इतर पाच आरोपींनी केलेल्या दोषमुक्तीच्या मागणी अर्जावर बुधवारी (ता. दहा) येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांच्यासमोर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला होणार आहे. .सरकारी पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी बाजू मांडली. त्यांना विशेष सहायक सरकारी वकील अॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी सहकार्य केले. आरोपींकडून खटला लांबविण्यासाठी असे अर्ज दिले जात असल्याचा मुद्दा अॅड. निकम यांनी न्यायालयासमोर मांडला. आरोपी पक्षाकडून अॅड. दिग्विजय पाटील यांनी युक्तिवाद केला..सरपंच देशमुख यांचे नऊ डिसेंबर २०२४ ला मस्साजाोगजवळून अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. विशेष तपास पथकाने वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, महेश केदार, सुधीर सांगळे, जयराम चाटे व फरारी कृष्णा आंधळे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. त्यांच्यावर या मकोकाअंतर्गत कारवाई केली आहे..विशेष मकोका न्यायालयाने वाल्मीक कराडचा दोषमुक्तीचा आणि जामिनाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर विष्णू चाटेने दोषमुक्तीचा अर्ज दिला आहे. त्यावरील सुनावणी यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, प्रतीक घुले, महेश केदार व जयराम चाटे यांनी असाच अर्ज दिला होता. यावर आज दोन्ही बाजूंनी अर्धा तास युक्तिवाद झाला..Akola Crime: सासरच्या मंडळींनी केली जावयाची हत्या;अंबाशी येथे घरगुती कारणावरून वाद, गावात तणाव .दोषमुक्ती, संपत्ती जप्तींवरील सुनावण्या पूर्णदरम्यान, वाल्मीक कराडचा दोषमुक्ती व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर याच प्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याने दिलेल्या दोषमुक्तीच्या अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आरोपी क्रमांक तीन ते सात यांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जावरील सुनावणीही आज पूर्ण झाली. यापूर्वी या आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीबाबतच्या सरकारी पक्षाच्या मागणी अर्जावरील सुनावणीही पूर्ण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.