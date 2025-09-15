मराठवाडा

Majalgaon Dam: माजलगाव धरणाचे दहा दरवाजे उघडले; ३१ हजार क्युसेक विसर्गाने सांडस चिंचोलीचा संपर्क तुटला, सिंदफणा’ दुथडी भरुन

Cotton Damage: माजलगाव धरणाचे दहा दरवाजे उघडल्यामुळे ३१ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला असून सिंदफणा व गोदावरी नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
Majalgaon Dam

Majalgaon Dam

sakal

- कमलेश जाब्रस
Updated on

माजलगाव : मराठवाड्यातील महत्त्वाचा जलस्रोत असलेला माजलगाव धरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ३१,३३५ क्युसेक वेगाने सिंदफणा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. यामुळे सांडस चिंचोली गावाचा संपर्क तुटला असून, गोदावरी व सिंदफणा नदीकाठच्या गावांमध्ये पुराची भीती वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Beed
rain
Marathwada
Crop Damage
flood hit villages
Majalgaon dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com