Majalgaon Dam: माजलगाव धरणाचे दहा दरवाजे उघडले; ३१ हजार क्युसेक विसर्गाने सांडस चिंचोलीचा संपर्क तुटला, सिंदफणा’ दुथडी भरुन

माजलगाव : मराठवाड्यातील महत्त्वाचा जलस्रोत असलेला माजलगाव धरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ३१,३३५ क्युसेक वेगाने सिंदफणा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. यामुळे सांडस चिंचोली गावाचा संपर्क तुटला असून, गोदावरी व सिंदफणा नदीकाठच्या गावांमध्ये पुराची भीती वाढली आहे..रविवारी (ता. १४) सकाळी धरणाचे गेट क्र. ११, ६, १६, १०, ९, १३, ८, १२, १४ व १५ हे दहा दरवाजे ०.८० मीटरने उघडले आणि त्यातून ३१ हजार ३३५ क्युसेक वेगाने पाणी सिंदफणा नदीपात्रात सोडण्यात आले. या विसर्गामुळे सिंदफणा आणि गोदावरी नद्यांच्या संगमावर वसलेले सांडस चिंचोली गाव पूर्णतः पाण्याच्या वेढ्यात आले आहे. गावाला जोडणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने दुपारी २ वाजल्यापासून गावाचा संपर्क तुटलेला आहे..शेतीचेही मोठे नुकसानया पाण्यामुळे गोदावरी आणि सिंदफणा नदीकाठच्या गावांतील शेतीमध्ये पाणी शिरले आहे. तालुक्यात यावर्षी ५९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग आदी पिकांची लागवड झाली होती. श्रावण महिन्यातील संततधारेनंतर नुकत्याच आलेल्या या जोरदार पावसामुळे सोयाबीनच्या शेंगा व कापसाच्या बोंडांना मोठा फटका बसला आहे..सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेली गावेगोदावरी व सिंदफणा नदीकाठची संभाव्य बाधित गावे : खतगव्हाण, पिंपरी खुर्द, मोगरा, शुक्लतिर्थ, लिम्बगाव, सोन्नाथडी, गुंजथडी, सुरूमगाव, गंगामसला, आडोळा, सरवर पिंपळगाव, आबेगाव, मंजरथ, आळशेवाडी, छत्रबोरगाव, सादोळा, पुरूषोत्तमपुरी, महातपुरी, काळेगाव थडी, हिवरा, कवडगाव थडी, डुब्बा थडी, गव्हाणथडी, शेलगाव थडी, रिधोरी, माजलगाव, मनूर, लुखेगाव, गोविंदपूर, ढेपेगाव, सांडस चिंचोली, नागडगाव, रोषणपुरी..धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू असून, सध्या हजारो क्युसेकने पाणी येत आहे. त्यामुळे विसर्ग थेट सिंदफणा नदीपात्रात सुरू असून, नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी.- गणेश झापुगडे, धरण अभियंता, माजलगाव.Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.सिंदफणा व गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे. धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक पाहून विसर्ग कमी-जास्त केला जात आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून नागरिकांनी नदीपात्राजवळ जाऊ नये.- संतोष रूईकर,तहसीलदार, माजलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.