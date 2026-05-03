मराठवाडा

Beed News: उन्हाची तीव्रता वाढतीच : चाळीस टक्के साठा; आणखी एक आवर्तन मिळणार, पिकांना दिलासा; माजलगाव धरणातून वेगाने घटतोय पाणीसाठा

Majalgaon Dam Water Levels Update: माजलगाव धरणातील पाणीसाठा सध्या ४० टक्के असून उन्हाळ्यात बाष्पीभवनामुळे तो घटत आहे.शेतकऱ्यांसाठी दुसरे आवर्तन दिले गेले असून तिसरे आवर्तन नियोजनात आहे, सिंचनासाठी दिलासा.
Beed News

Beed News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माजलगाव: उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याचा परिणाम माजलगाव धरणातील पाणीसाठ्यावर होत आहे. सध्या धरणातून दिवसाकाठी सुमारे ०.५ दलघमी (दशलक्ष घनमीटर) पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याची माहिती धरण प्रशासनाने दिली आहे. वाढत्या तापमानामुळे पाण्याचा वेगाने होत असलेला अपव्यय प्रशासनासमोर आव्हान ठरत आहे.

सध्या धरणात सुमारे ४० टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे.

Loading content, please wait...
Beed
water
Marathwada
dam