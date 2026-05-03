Beed News: उन्हाची तीव्रता वाढतीच : चाळीस टक्के साठा; आणखी एक आवर्तन मिळणार, पिकांना दिलासा; माजलगाव धरणातून वेगाने घटतोय पाणीसाठा

माजलगाव: उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याचा परिणाम माजलगाव धरणातील पाणीसाठ्यावर होत आहे. सध्या धरणातून दिवसाकाठी सुमारे ०.५ दलघमी (दशलक्ष घनमीटर) पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याची माहिती धरण प्रशासनाने दिली आहे. वाढत्या तापमानामुळे पाण्याचा वेगाने होत असलेला अपव्यय प्रशासनासमोर आव्हान ठरत आहे.सध्या धरणात सुमारे ४० टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे. .दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे उन्हाळी हंगामातील दुसरे आवर्तन पूर्ण झाले असून, या आवर्तनामुळे उभी पिके तग धरून असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. धरण प्रशासनाच्या नियोजनानुसार, पाणीसाठा लक्षात घेता आणखी एक आवर्तन देण्याचे नियोजन आहे..मात्र, तापमानात वाढ कायम राहिल्यास बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.शनिवारची (ता. दोन मे) आकडेवारीपाणीपातळी ४२९.०० मीटरएकूण पाणीसाठा २६८.०० दलघमीउपयुक्त पाणीसाठा १२६.०० दलघमीएकूण टक्केवारी ४०.३८."वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांनी आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अवलंब करणे काळाची गरज आहे, तर शनिवारी (ता. दोन) दुपारी दुसरे आवर्तन बंद करण्यात आले असून, १५ मेनंतर उन्हाळी हंगामाचे तिसरे आवर्तन सोडले जाईल. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा व थकीत पाणीपट्टीचा भरणा करून धरण प्रशासनास सहकार्य करावे."- गणेश झापुगडे, शाखा अभियंता, माजलगाव धरण."तापमानात वाढ कायम राहिल्यास बाष्पीभवनाचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. बाष्पीभवन वाढत असल्याने पाणी जपून वापरणे गरजेचे आहे. आवर्तनामुळे उभी पिके तग धरून असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर केल्यास उपलब्ध पाण्यात अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येईल."- अंकुश नरवडे, प्रगत शेतकरी.