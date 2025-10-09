मराठवाडा

Majalgaon Municipal Election: माजलगाव नगरपरिषदेत मोठा बदल; १३ प्रभागांतील २६ नगरसेवकांची आरक्षण यादी जाहीर,येणार महिलाराज!

Majalgaon Municipal Council Ward Reservation Completed: माजलगाव नगरपालिकेतील २६ नगरसेवकांचे आरक्षण जाहीर; १३ महिला नगरसेविका असणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
माजलगाव : शहरातील १३ प्रभागांतील २६ नगरसेवकांत १६ नगरसेवक सर्वसाधारण प्रवर्गातील असणार आहेत. सात नगरसेवक ओबीसी प्रवर्गातील, तर तीन नगरसेवक एससी प्रवर्गातील आहेत.

