Majalgaon Municipal Election: माजलगाव नगरपरिषदेत मोठा बदल; १३ प्रभागांतील २६ नगरसेवकांची आरक्षण यादी जाहीर,येणार महिलाराज!

माजलगाव : शहरातील १३ प्रभागांतील २६ नगरसेवकांत १६ नगरसेवक सर्वसाधारण प्रवर्गातील असणार आहेत. सात नगरसेवक ओबीसी प्रवर्गातील, तर तीन नगरसेवक एससी प्रवर्गातील आहेत..शहरातील १३ प्रभागांतील २६ नगरसेवकांचे आरक्षण लहान मुलांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून जाहीर करण्यात आले. यावेळी आमदार प्रकाश सोळंके, निवडणूक अधिकारी तहसीलदार संतोष रुईकर, मुख्याधिकारी पोपट निगळ, अभियंता मारुती गित्ते आदींची उपस्थिती होती, तर भावी नगरसेवकांसह इच्छुकांची मोठी गर्दी होती..या आरक्षणामुळे माजलगावच्या राजकीय समीकरणात मोठा बदल होणार असून, अनेक विद्यमान नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाल्याने त्यांना नवीन पर्याय शोधावा लागणार आहे. नव्या चेहऱ्यांना राजकारणात प्रवेशाची संधी मिळाली आहे..दरम्यान, नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित आहे, तर २६ नगरसेवकांतून १३ महिला नगरसेविका असणार आहेत. त्यामुळे येथील नगर परिषदेत यंदा महिलाराज दिसणार आहे..Satana Municipal Election : सटाणा पालिकेवर महिला राज! आरक्षण सोडतीत सर्वाधिक जागा महिलांसाठी.असे आहे प्रभागनिहाय आरक्षण प्र. क्र.	अ 	ब०१ 	ओबीसी महिला	(सामान्य) खुला ०२	अनुसूचित जाती महिला	सर्वसाधारण०३	ओबीसी पुरुष	 सर्वसाधारण महिला०४	ओबीसी पुरुष	 सर्वसाधारण महिला०५	सर्वसाधारण महिला	सर्वसाधारण (सामान्य)०६	सर्वसाधारण महिला	 सर्वसाधारण (खुला)०७	ओबीसी महिला	सर्वसाधारण (खुला)०८	ओबीसी महिला	सर्वसाधारण (खुला)०९	ओबीसी पुरुष	सर्वसाधारण महिला१०	सर्वसाधारण महिला	सर्वसाधारण (खुला)११	ओबीसी महिला	सर्वसाधारण (खुला)१२	एससी महिला	सर्वसाधारण (खुला)१३	एससी पुरुष	सर्वसाधारण महिला