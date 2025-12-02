Beed News: माजलगाव तेलगाव मार्गावर पडक्या घरात वयोवृद्धाचा कुजलेला मृतदेह; दोन विषाच्या बाटल्या अन्...

बीड : माजलगाव तालुक्यातील नित्रुडजवळ कुजलेल्या अवस्थेत एका वयोवृद्धाचा मृतदेह आढळल्याची घटना सोमवारी दुपारी उघडकीस आली..दिंद्रुड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृताची ओळख पटवली असून त्याचा मृत्यू कशामुळे झाला याचा तपास सुरू आहे. पालखी महामार्गावरील माजलगाव-तेलगाव राज्य महामार्गावरील नित्रुड शिवारातील एका पडक्या घरातून दुर्गंधी येत असल्याचे स्थानिकांना जाणवताच त्यांनी पाहणी केली असता, एका व्यक्तीचे कुजलेले प्रेत आढळून आले..माहिती मिळताच दिंद्रुड पोलिसांनी घटनास्थळी पोचून मृताच्या खिशातील कागदपत्रांवरून त्याची ओळख पटवली. मृताचे नाव बाबू रानबा तिडके (वय ६९, रा. रामनगर, गोविंदवाडी, ता. माजलगाव) असे असून सोमवारी सायंकाळी त्याचे नातेवाइक घटनास्थळावर दाखल झाले. .पात्रुड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल मायकर यांनी घटनास्थळीच शवविच्छेदन केले आणि नंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, शरीराचे दोन तुकडे; अपघात की घातपात?.तिडके यांचा मृत्यू अंदाजे सहा ते सात दिवसांपूर्वी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज डॉक्टरांनी वर्तवला आहे. घटनास्थळी दोन विषाच्या बाटल्या आणि एक दारूची बाटली आढळल्याची माहिती दिंद्रुड पोलिस स्टेशनचे सपोनि महादेव ढाकणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.