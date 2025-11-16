मराठवाडा

Majalgaon Police Action: जबरदस्तीने ऊसतोड काम; ३० मजूर बेड्या तुटल्या पोलिसांच्या तातडीच्या कारवाईने

Usatod Majur Rescue: माजलगावात तीस ऊसतोड मजुरांना डांबून वेठबिगारी लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. पोलिसांच्या तात्काळ कारवाईत सर्व मजुरांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
माजलगाव (जि. बीड) : तालुक्यातील कवडगावथडी येथे इतर जिल्ह्यातील तीस ऊसतोड मजुरांना डांबून ठेवत जबरदस्तीने वेठबिगारीचे काम करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनंतर तातडीने कारवाई करत संबंधित मजुरांची सुटका शुक्रवारी (ता. १४) करण्यात आली.

