Majalgaon Police Action: जबरदस्तीने ऊसतोड काम; ३० मजूर बेड्या तुटल्या पोलिसांच्या तातडीच्या कारवाईने

माजलगाव (जि. बीड) : तालुक्यातील कवडगावथडी येथे इतर जिल्ह्यातील तीस ऊसतोड मजुरांना डांबून ठेवत जबरदस्तीने वेठबिगारीचे काम करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनंतर तातडीने कारवाई करत संबंधित मजुरांची सुटका शुक्रवारी (ता. १४) करण्यात आली..याबाबत धरणगाव (जि. जळगाव) येथील सखाराम तुकाराम सोनवणे (वय २५, ह.मु. कवडगावथडी) हे पत्नी, दोन मुली, आई यांच्यासह एकत्र राहून मजुरी करत उपजीविका भागवितात..त्यांचे भाऊ देवाजी सोनवणे यास दसरा झाल्यानंतर दोन दिवसांनी ऊसतोड मुकादम बाळू मगरे (रा. पाथरवाडा जि. जालना) याने त्यास ऊसतोडीसाठी नेले. त्यानंतर सखाराम यास फोन करून तुम्ही उसतोडीसाठी कवडगावथडी येथे गाडी करून या, गाडीचे पैसे आल्यावर देतो, न आल्यास तुझ्या भावास सोडणार नाही, असे सांगितले. .Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.त्यानंतर दोन दिवसांनी ६ ऑक्टोबरला सायंकाळी सखाराम सोनवणे, ज्योती सोनवणे, संगीता सोनवणे, पद्मा सोनवणे, दीपाली सोनवणे, रूपाली सोनवणे, विशाल वाघ, कृष्णा सोनवणे, अर्जुन सोनवणे, सुवर्णा सोनवणे वाहनाने कवडगावथडी येथे गेले. तेव्हा तिथे देवाजी सोनवणे, संजू सोनवणे, शोभा सोनवणे, रवीना सोनवणे, शरद सोनवणे, बबलू सोनवणे, भारती सोनवणे, मीनाक्षी सोनवणे, संतोष मालचे, सुषमा मालचे, बारीकबाई मालचे, मोहिनी मालचे, ज्ञानेश्वर मालचे, कार्तिक मालचे, लोटण मालचे, राधा मालचे, किरण मालचे, सोपान मालचे, कविता भिल्ल, मच्छिंद्र भिल्ल, गणेश भिल्ल (सर्व रा. जळगाव जिल्हा) जिल्ह्यातील मजूर ऊसतोडीसाठी आलेले होते.