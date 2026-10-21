Lohara News : लोहाऱ्यात उद्धवसेनेला धक्का; तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार शिंदेसेनेत दाखल, तीन महिन्यांच्या चर्चेला पूर्णविराम

लोहारा (जि. धाराशिव) - लोहारा तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार यांनी आपल्या समर्थकांसह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. मुंबई येथे मंगळवारी (ता. २०) दसरा मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला. आगामी लोहारा नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या पक्षांतरामुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरण बदलणार आहे..बिराजदार यांच्या पक्षांतराबाबत गेल्या तीन महिन्यांपासून राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू होते. ते उद्धवसेनेतच राहणार की अन्य पक्षात प्रवेश करणार, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते. भाजपचे आमदार बसवराज पाटील यांनी त्यांना भाजपमध्ये येण्याची ऑफर दिल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर भाजपऐवजी त्यांनी शिंदेसेनेची निवड केल्याने या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे..शिवसेनेचे प्रमुख व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बिराजदार यांनी प्रवेश कोला. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार ज्ञानराज चौगुले उपस्थित होते. याशिवाय शिवसेनेचे उमरगा तालुकाप्रमुख बाळिराम सुरवसे, लोहारा तालुकाप्रमुख जगन्नाथ पाटील, तालुका उपप्रमुख परवेज तांबोळी, माजी उपसरपंच महेश पाटील, विभागप्रमुख धर्मवीर जाधव, किरण पाटील, धनंजय दरेकर, शिवशंकर साखरे, धवलसिंह खताळ आणि स्नेहल महानूर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..नगरपंचायत निवडणुकीत परिणामांची उत्सुकतालोहारा नगरपंचायतीची पंचवार्षिक निवडणूक अवघ्या चार ते पाच महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिराजदार यांच्या पक्षप्रवेशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांचे जाळे, उमेदवारांची निवड आणि मतदारांशी असलेला संपर्क हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. अशा परिस्थितीत उद्धवसेनेच्या तालुकाप्रमुखाने शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याने दोन्ही गटांसमोर संघटनात्मक पातळीवर नवी आव्हाने आणि शक्यता निर्माण झाल्या आहेत..बिराजदार यांच्या प्रवेशामुळे शिंदेसेनेला तालुक्यातील संघटनवाढीसाठी मदत होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, उद्धवसेनेला स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक फेरबांधणी करावी लागू शकते. मात्र, या पक्षांतराचा प्रत्यक्ष राजकीय परिणाम किती होणार, हे बिराजदार यांच्यासोबत आलेल्या समर्थकांची सक्रियता, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वय आणि मतदारांचा प्रतिसाद यावर अवलंबून असेल. बिराजदार यांच्या पक्षांतरामुळे नगरपंचायत निवडणुकीत या घडामोडींचे प्रतिबिंब कसे उमटते, याकडे आता राजकीय पक्षासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.