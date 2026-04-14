Ghatnandur Theft : हाडबेवाडीत दिवसाढवळ्या मोठी घरफोडी; ४ लाख २२ हजारांचे रोकड अन् सोन्याचे दागिने लंपास

घाटनांदूर - बर्दापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या हाडबेवाडी (ता.अंबाजोगाई)येथे एका अज्ञात चोरट्याने घराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करत रोख रकमेसह सोन्याच्या दागिन्यांची मोठी चोरी केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घरफोडीत एकूण ४ लाख २२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला असून, परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..अंबाजोगाई तालुक्यातील हाडबेवाडी येथील रहीवाशी सायस धोंडिबा गायकवाड (वय ६० वर्ष, व्यवसाय) हे आपल्या कुटुंबासह राहतात. ते दोन दिवस आपल्या घराला कुलूप लावून गावाला गेले होते. घराला कुलूप असल्याचा गैरफायदा घेत अज्ञात चोरट्याने घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला आणि घरातील सामान अस्ताव्यस्त फेकून देऊन कपाटातील व गादीखालील मुद्देमाल लंपास केला..यावेळी चोरट्यांनी १ लाख ९० हजार रुपये रोख (धंद्याच्या पेटीतील), गादीखाली ठेवलेले १ लाख ४० हजार रुपये आणि पत्नीच्या पर्समध्ये बचत गटाचे पैसे भरण्यासाठी ठेवलेले ५० हजार रुपये अशा एकूण ३ लाख ८० हजार रुपयांच्या रोकडचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त चोरट्याने कपाटातील ७ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे गंठण (किंमत १४,००० रुपये), १३ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे 'सेवन पीस' मणी असलेले दागिने (किंमत २६,००० रुपये) आणि २,००० रुपये किमतीचे सोन्या-मोत्याचे मणी, असा एकूण ४ लाख २२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे..घर फोडल्याची माहिती गावातील रामप्रसाद डापकर यांनी पोलिसांना दिली. या प्रकरणी सायस गायकवाड यांनी १३ एप्रिल २०२६ रोजी बर्दापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी या तक्रारीवरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक घुले करत आहेत. मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या गायकवाड कुटुंबाचे कष्टाचे पैसे चोरीला गेल्याने गावातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.